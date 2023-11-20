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自由開講》APEC也談心理健康！

2023/11/20 11:34

◎楊啟正

不知道是否有民眾注意到，今年的亞太經濟合作（Asian-Pacific Economic Cooperation, APEC）高峰會議這幾天在美國加州盛大舉辦？過去對於APEC的理解，多數是在經濟與貿易的往來，且國內多次也敦請前台積電董事長張忠謀先生與會。但有趣的是，此次APEC的最後一天，美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）特別在會中舉辦了一個她高度重視的討論會，來倡議與試圖提升「心理健康」。

拜登夫人的這個心理健康倡議活動，得到了蘋果公司執行長Tim Cook、韓國第一夫人金建希（Kim Keon Hee）女士，以及其他國際政要的支持與共同參與；更特別的在於，她邀請到韓國知名偶像團體BLACKPINK的Rosé小姐，分享她的人生經驗與心理健康的重要性！

南韓女子天團BLACKPINK成員Rosé日前受邀出席美國第一夫人吉兒拜登舉行的心理健康座談會，這是APEC峰會元首配偶活動之一，Rosé身穿黑色正裝出席，吉兒拜登感謝她的到來，並給予她擁抱。（法新社）

筆者從事心理健康相關工作多年，其實非常感動在這樣重大且以經貿為主的國際會議中，並非僅只於政府高層的呼籲，拜登夫人面對「青少年心理困擾」這個連美國也苦於處理的問題，嘗試邀請青少年的偶像、世界級企業的執行長，共同討論與正視心理健康。如同拜登夫人提到「…在COVID-19疫情後，她發現有愈來愈多的學生受到焦慮、隔閡與缺乏與人互動所苦…」，她也再次說明「…心理健康的議題很容易被忽視！但也因為這樣，我們才要開放的討論它，讓心理健康的問題能被治癒…」藉由Rosé的分享，讓青少年也有機會可發現，即使是偶像也會遇到「生命中的心理困擾，需要別人的幫忙與自己的探索來度過難關。」因此，當自己遇到心理困擾時，就像是身體生病一般，敞開心房找尋資源求助是最恰當不過的事了！

國內近年來同樣也遭遇青少年心理健康困擾的嚴峻挑戰，在近期總統大選的過程中，也有多位候選人針對此議題提出解方。然而，除了補助經費進行心理諮商與治療之外，這樣的心理健康倡議，其實是另一個相當重要的政策方向。這樣倡議真正的重點在於「塑造一個安全且值得信任的社會環境與氛圍」讓需要心理健康協助的人能站的出來，不再多一層的擔心與害怕！因此，心理健康不應僅止於由醫療院所、社區心理衛生中心或社福團體辦辦相關活動，應該如同藉由美國第一夫人拜登女士的角色與位階，由更高層級的政府單位，具體規劃與發想，才更有機會讓心理健康的適當觀念，深植於民眾心中。

大學教授

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