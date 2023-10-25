晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從「質」上優化心理健康政策的重要！

2023/10/25 12:19

◎楊啟正

昨日（10/24）賴清德副總統（民進黨總統參選人）提出「沒有人是一座孤島」的社會安全網政策，其中有三項與心理健康息息相關，亦可說是該政策的重點項目，值得肯定。這三項分別為「將年輕族群心理健康支持方案延伸至小學」、「修改學生輔導法」、「於2028年設立100處社區心理衛生中心」。可惜的是，這三項政策其實目前已在進行中，賴副總統是將其服務範圍擴大；倘若可從「本質上」更加優化這些既存之政策，就有機會更紮實地做好心理健康。

日昨（24日）民進黨總統參選人賴清德舉行「國家希望工程」國政願景發表會，會中發表社會政策。（資料照）

在年輕族群心理健康支持方案「延伸至小學」的部分，其實對於「心理健康」或「心理諮商」的推廣，筆者認為是有明顯助益的！然而，原本設定於15-30歲的年輕族群，乃是肇因於現今年輕世代常有較高的負面情緒困擾，甚至明顯提高自我傷害的可能性；因此，期待提供這樣的補助，讓有更多潛在需要者能夠得到幫助。然而倘若延伸至小學生，狀況可能就完全不同了！小學生不見得能夠表達出自己的情緒，而且許多的問題並非藉由憂鬱、焦慮等來表達，反而是行為上的問題或人際問題。除此之外，父母親與師長常常才是觀察到這些狀況的人，而非小學生自己。這就會使得這樣的補助方案，15-30歲者是為了讓自己身心健康或瞭解自己而去嘗試使用，但12歲以下的孩子卻很有可能是「父母親或師長擔心有問題或狀況，例如：他會不會是過動？他會不會是注意力不集中？」而去使用。但這樣的緣由，真的對孩子是好的嗎？應該是在考量這樣的補助方案時，需要謹慎思考的議題。

在修改學生輔導法的部分，其實從前兩年開始教育部已進行修法，且今年亦有草案提出。最主要的關鍵應該就是專業人員與學生人數的「比例問題」，確實提高校園內的專業人力是重要的！也是很值得持續推動的項目。最後，則是在5年後要設立100處社區心理衛生中心的政策。筆者過去亦多次提出關於社區心理衛生中心設置的建議，以及檢視目前各縣市社區心衛中心的設置狀況。事實上，衛福部於2年後就已將目標訂為設置71處，平均每縣市可有2-3處；因此有多少數量的中心或許不見得是最重要！反而是更應該紮實從組織架構、親民特性、執行內容等方面強化社區心衛中心內專業人員的角色與任務，才能得到原本廣設中心的效果。

整體來說，這三則與心理健康有關的政策雖是明確可行，但倘若可以更強調「質」上的作為而非只有「量」上的增加，相信更可落實在民眾的心理健康之上。

大學教授

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書