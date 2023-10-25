自由開講》從「質」上優化心理健康政策的重要！

◎楊啟正

昨日（10/24）賴清德副總統（民進黨總統參選人）提出「沒有人是一座孤島」的社會安全網政策，其中有三項與心理健康息息相關，亦可說是該政策的重點項目，值得肯定。這三項分別為「將年輕族群心理健康支持方案延伸至小學」、「修改學生輔導法」、「於2028年設立100處社區心理衛生中心」。可惜的是，這三項政策其實目前已在進行中，賴副總統是將其服務範圍擴大；倘若可從「本質上」更加優化這些既存之政策，就有機會更紮實地做好心理健康。

日昨（24日）民進黨總統參選人賴清德舉行「國家希望工程」國政願景發表會，會中發表社會政策。（資料照）

在年輕族群心理健康支持方案「延伸至小學」的部分，其實對於「心理健康」或「心理諮商」的推廣，筆者認為是有明顯助益的！然而，原本設定於15-30歲的年輕族群，乃是肇因於現今年輕世代常有較高的負面情緒困擾，甚至明顯提高自我傷害的可能性；因此，期待提供這樣的補助，讓有更多潛在需要者能夠得到幫助。然而倘若延伸至小學生，狀況可能就完全不同了！小學生不見得能夠表達出自己的情緒，而且許多的問題並非藉由憂鬱、焦慮等來表達，反而是行為上的問題或人際問題。除此之外，父母親與師長常常才是觀察到這些狀況的人，而非小學生自己。這就會使得這樣的補助方案，15-30歲者是為了讓自己身心健康或瞭解自己而去嘗試使用，但12歲以下的孩子卻很有可能是「父母親或師長擔心有問題或狀況，例如：他會不會是過動？他會不會是注意力不集中？」而去使用。但這樣的緣由，真的對孩子是好的嗎？應該是在考量這樣的補助方案時，需要謹慎思考的議題。

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在修改學生輔導法的部分，其實從前兩年開始教育部已進行修法，且今年亦有草案提出。最主要的關鍵應該就是專業人員與學生人數的「比例問題」，確實提高校園內的專業人力是重要的！也是很值得持續推動的項目。最後，則是在5年後要設立100處社區心理衛生中心的政策。筆者過去亦多次提出關於社區心理衛生中心設置的建議，以及檢視目前各縣市社區心衛中心的設置狀況。事實上，衛福部於2年後就已將目標訂為設置71處，平均每縣市可有2-3處；因此有多少數量的中心或許不見得是最重要！反而是更應該紮實從組織架構、親民特性、執行內容等方面強化社區心衛中心內專業人員的角色與任務，才能得到原本廣設中心的效果。

整體來說，這三則與心理健康有關的政策雖是明確可行，但倘若可以更強調「質」上的作為而非只有「量」上的增加，相信更可落實在民眾的心理健康之上。

（大學教授）

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