自由開講》侯友宜訪日不能迴避的問題

◎邱志偉

國民黨總統候選人侯友宜正在日本進行訪問，對於增進台日關係的友好互動，我們都是樂見其成。但外界多將焦點聚集在，這是國民黨自2007年後，睽違16年再有總統候選人訪日，這不禁令我相當感嘆，這些年不論是民進黨或台灣政府，為了推進台日關係上，國民黨耗費多少心力在扯後腿。侯友宜在訪日同時，應該針對刻意醜化日本食品，以及針對安倍前首相過世時，曾表達的不當言論向外界說清楚，否則我們不知道國民黨訪日有多少真心，又會不會回國後繼續當台日關係的麻煩製造者，令國人無所適從。

侯友宜訪日期間，是否該說清楚國民黨對此立場為何？是否仍反福島食品？又為何國民黨不願意支持美國、歐盟立場，寧可與中國同調？這些事情侯友宜都不該迴避！（資料照）

這幾年來，我擔任立法院「推動台灣加入CPTPP策進會」會長，並曾在訪日時注意到，日本國會議員乃至於重要政府官員，都對於日本食品極為關切。由於當時，國際社會間對於日本食品多採科學方式認定，台灣是僅存少數與中國相同，以產地做為完全禁止的國家。食品問題，其實應該是科學問題，何況在武漢肺炎大流行之前，台人赴日旅遊屢創新高，何以台灣人赴日吃日本食品無所顧慮，但回到國內卻以各種理由杯葛日本食品。更不應汙名化日本食品，發生核災也非日本所樂見，卻有群人在台灣刻意操弄風向，而這些人正是中國國民黨。

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有關福島食品問題的爭議，我們都強調應該以科學檢驗，而不是以產地做為限制。只要「任何國家、任何食品產地出現核殘留反應超標」，當然都該一律禁止。美國、歐盟等國都採此項標準，只有國民黨堅持與中國政府同調，令人相當遺憾。侯友宜訪日期間，是否該說清楚國民黨對此立場為何？是否仍反福島食品？又為何國民黨不願意支持美國、歐盟立場，寧可與中國同調？這些事情侯友宜都不該迴避！

相較之下，民進黨長期與日本保持紮實友好關係，不只賴清德主席在安倍前首相過世時，特別赴日弔唁，顯示對安倍一家的深厚的情誼，也代表日方願意對台互動增加彈性。民進黨更從2021年至今，不間斷的與日本執政的自民黨舉行2+2會談，我自己本人就曾在前年底參加過，針對經濟、外交特別是CPTPP問題與日方有密切交流。我們知道，日本是內閣制國家，執政黨國會議員角色非常重要，我們與日本關係的經營，絕不是選前喊加強、選後就反日，而是辛辛苦苦、日積月累，紮實累積而來。尤其是賴清德的信賴之友會，早已在日本啟動，侯友宜如今要追上，我們樂見國民黨重視日本關係，但應該要平時耕耘，而非選前才忙。

最近日本的來台訪團，除執政自民黨外，也包含維新黨等在野黨，從政府到民進黨都該跟更多日本更多黨派互動，保持友好關係，這樣台日關係才能長久。

這幾年下來，台日關係固然有大幅進展，但國民黨多次在台日關係上惡意帶風向，甚至嘲諷台灣的駐日代表是「助日」，對台日關係只有損害沒有幫助。我們固然樂見侯友宜訪日，不分黨派支持台日關係。也希望國民黨要從平時就開始耕耘，而非選前才抱佛腳。也望國民黨趁此訪日良機，將對日立場講清楚，不要再屢次添亂惹事，不只傷害台日關係，更是傷害台灣的對外國際關係！

（立法委員）

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