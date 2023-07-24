自由開講》侯民調低迷 國民黨內鬥只會把自己鬥垮

◎張天泰

國民黨內近來傳出所謂「換侯」的聲音，侯友宜競辦執行長金溥聰曾表示， 「就像青春痘一樣，有問題的膿包一定要擠出來」，還點名立委鄭麗文、前立委蔡正元等人製造分化，蔡正元受訪時，不以為然表示，膿包可以擠，但包不住的膿水呢？他痛批金溥聰不是咖，說話方式有如街頭小混混，大嗆「你是什麼咖啊？太監裝太后！」、「我瞧不起你！」。

國民黨前立委蔡正元（右）痛批金溥聰（左）不是咖，說話方式有如街頭小混混，大嗆「你是什麼咖啊？太監裝太后！」、「我瞧不起你！」。（資料照）

看到蔡正元嗆聲鬥嘴如無學經歷的幼兒般胡鬧，和其美國哈佛大學公共政策碩士，曾任臺北市第四選舉區立法委員的學經歷有極大差距，國民黨主席朱立倫在2022年，曾自嘲全世界最有名的「內鬥黨」就叫國民黨，最喜歡內鬥，這是國民黨一直以來讓支持者最失望的，就是長期以來不能團結，尤其很多人都喜歡把砲火對內搞內鬥，這已經不是個笑話，而是事實。

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侯友宜自民調崩盤以來，除了一份民調支持度勉強達到20.39%，其餘的幾分民調都沒辦法超過20%，表示國民黨至少有10%到15%的支持者不支持侯友宜，顯而易見，國民黨最大的敵人不是民進黨，而是放任內鬥把國民黨自己鬥垮！

（政治工作者、教育博士）

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