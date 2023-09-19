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自由開講》「這種人事前就應處理掉？」 柯汙名化歧視反造成社會更大的災難！

2023/09/19 10:30

◎張天泰

高雄市苓雅區驚傳夫妻遭惡鄰砍死，63歲吳姓兇嫌因自認樓上鄰居長期發出噪音，竟趁被害的羅姓夫妻外出時開門，持刀將夫妻倆殺害，孩子當場目睹爸媽遭砍死，相關情節震驚台灣社會，然而，總統參選人柯文哲卻回應「社安網尋行為怪異的人，需事前處理掉。」

高雄市苓雅區驚傳憾事，一名老伯持刀砍死住在樓上的一對夫妻，對此民眾黨總統候選人柯文哲稱，這是社會安全網的問題，這種人事前就應處理掉。柯的言論引發網友砲轟。（資料照）

此事件本可從噪音爭議、情緒教育、和目睹孩子精神創傷的輔導機制來談政策議題，但柯文哲卻回應行為怪異的人事前就應處理掉等幹話言論，筆者提問柯，第一為誰來定義行為怪異？判斷論據是什麼？要處理什麼？誰要來處理？怎麼處理？人不是「物」可以被處理嗎？第二筆者認為柯的言論已對部分族群涉及不當的汙名化和歧視，因心理健康專家早已呼籲採取積極的全球行動，終結對精神疾病患者的汙名化和歧視，因為這往往「比病情本身更糟糕」。由知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet） 50 多位享負盛名之專家所成立的「終結心理健康汙名化和歧視委員會」強調，必須賦予具有心理健康狀況患者權力和支持，讓他們在減少恥辱感的行動中發揮關鍵的核心作用。

故筆者很早便提及不當的歧視、汙名化歧視，反而會對社會產生更大的災難，此次柯錯誤言論極可能帶起汙名化和歧視行為怪異的人，然而這些所謂行為怪異的人，需要的是社會關心，而不是重複不斷的進行「社安網尋行為怪異的人，事前處理掉。」式獵巫、標籤汙名化，還是開始進行未查證、未調查、未研究的化約分類動作，似乎看不清這些社會問題現象的癥結點，是與台灣社會制度與結構有很大的關係。

面對社會對行為怪異的人長期汙名化歧視的問題，教育哲學家、台灣師範大學教育系名譽教授歐陽教，很早就提出解方、歐陽教提出推動台灣不分你我的關心運動，這個關心運動每個人都有責任參與，這是社會制度與結構下所造成的問題，每一個人都有責任，台灣社會環境是人們所創造出來的，所以每一個人都有責任，我們需要透過用心，去關心周遭的人們。尤其是看到不一樣的人、一些朋友同學、一些被孤立的邊緣分子、與社會疏離的生命，可能正遭到挫折困境，正遭到苦難壓迫，當我們看到、觀察到，願意伸出自己的手，設身處地的關懷，問他需不需要幫忙，因為愛的對面從來不是恨，而是冷漠旁觀，台灣社會要這樣全面性的進行關懷，各行各業的都有責任，要怎麼讓整個社會不再是冷漠，每一個人都有責任，我們可以透過互相關心的關懷運動，我們一起付出愛，用這樣的溫暖，讓這些因社會結構或社會大環境，所造成情緒怨恨得到化消，因這些愛與關懷而得以化解，此社會問題也會因此獲得改善。

最後，面對社會不一樣的人，或行為怪異的人，歐陽教教授所提出關心運動的社會問題解法，會比柯文哲「這種人事前就應處理掉」好上千萬倍，因汙名化歧視反造成社會更大的災難，台灣社會大眾一起團結關心，才能根本性的化解此社會問題。

（政治工作者、教育博士）

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