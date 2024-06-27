自由開講》無知還是壞？ 公眾人物曲解歷史是最壞示範

◎康駿銘

民眾黨黨主席柯文哲，又再發表骸人言論 。（資料照）

網路聲量已大不如前的民眾黨黨主席柯文哲，又再發表骸人言論，批評賴清德就極具爭議的所謂「國會改革」法案提出釋憲是「毀憲亂政」，更稱歷史上國家的滅亡不是因為天災或瘟疫，而是因為瘋狂領導人所致，並以希特勒作為例子，此番言論明顯是影射賴清德為希特勒，及後還進一步反駁稱希特勒是經由「民主憲政體制」產生。無獨有偶，高金素梅早前也引希特勒「迫害共產黨，走向獨裁」的歷史來抨擊民進黨。公眾人物如此曲解歷史，實為最壞的示範，尤其對於心智尚未成熟的學生，容易造成他們的史觀錯亂。

歷史上所發生的事件，絕大多數都有其遠因、近因、導火線，並非單一、突如其來的，須了解其脈絡才能有全面的解讀，而柯文哲只以表面的事件來斷章取義，當然是曲解歷史。他沒講的是納粹黨如何煽動民粹、如何透過暴力來打壓對手來奪權；更沒說納粹黨策劃的「國會縱火案」衍生的擴權《授權法》正正是希特勒獨攬大權，終令魏瑪共和體制消亡的關鍵。再者，就算沒讀過歷史、記性不好或對歷史沒有興趣，還是可以利用AI取得答案，到底誰正在仿效希特勒當年的行為，相信社會自有公允。

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事實上，有所謂習近平「國師」之稱的鄭永年也在日前表示「美國在川普若然當選後將轉向法西斯、也會引發歐洲部份國家法西斯化」，這是中國透過「扣帽子」來合理化自己的一切行為的慣常手段，如同鎮壓維吾爾是為了打擊「恐怖份子」；鎮壓香港是為了打擊「港獨份子」一樣，全部都是利用片面的、去脈絡化、無事實根據的「論述」來煽動民粹對自己的支持。

而柯文哲與高金素梅二人這種穿鑿附會的言論，同樣地恐怕並非只為博取聲量，而是為了對執政黨、為民選總統抹上「獨裁者」之名，藍白一直以來把「綠共」、「塔綠班」、「希特勒」等全部扣在綠營身上，都是為了合理化自己為了攻擊綠營，即使損害台灣民主、自由、法治，甚或被北京殖民也在所不惜的行為，如同藍白說要透過擴權法案來「查弊」、要「改革國會」等等，全都是異曲同工。

可笑的是，既然藍白認為「共」是如此十惡不赦，那為何還要一直爭先恐後地舔共？藍白這些言論根本就是在侮辱台灣人的智慧。

（作者為台灣基進國際部專員）



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