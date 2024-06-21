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自由開講》談「信賴新政．時代新台灣」的公法意義

2024/06/21 20:00

◎ 陳逸南

賴清德總統20日在總統府召開「信賴新政．時代新台灣」就職滿月記者會。 （記者劉信德攝）

依6月20日自由時報A1版「就職滿月 宣布3大新政 賴：讓台灣策略成世界解方」報導指出，賴清德總統昨召開「信賴新政．時代新台灣」就職滿月記者會，宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會三大任務型編組，產、官、學、研通力合作，將能有效因應全球議題，讓台灣策略成為世界解方、讓世界擁抱台灣，如果今天不開始行動，明天
進度就會更落後，所以現在就為台灣未來展開行動、造福全世界！

又，賴清德指出，現在的台灣，已經是世界的台灣，任何發生在台灣的事情，都有可能影響到全球。為因應當前氣候變遷、社會韌性、健康促進是全球關注且影響國人甚鉅議題，總統府將成立三大委員會，由他親自擔任召集人，凝聚政府與國家的力量，為國家、世界提出強而有力的解方。

查2014年著名德國公法學家Michael Stolleis出版《德國公法史導論》（16~21世紀），中譯本2024年4月出版，譯者雷勇教授。該書第19章探討有關「全球化與國家的未來」課題，強調國家屬性的開放性可以表明，儘管有各種各樣的合作、交織與依賴，但國家仍是也應該是真正的參考基數和個人的保護傘。以此為前提，這將決定性地取決於地方的、區域的、國家的任務與跨國任務，以及相應的權限和制度之間的平衡。

又指出，「因此，與人權和公民權保護不可分離地聯繫在一起的是這樣一項偉大計劃，即把意志形成的民主程序從國家轉移到『超國家空間』。這樣一來，那些經受過考驗的機制應該獲取更大的活動半徑，並吸納越來越多的行動者。」

我們認為「信賴新政，時代新台灣」策略之推動，宜本著更加民主，並尊重、保護及促進人權的原則。因為氣候變遷、社會韌性、健康促進是全球性治理之重要課題，且與人權、公民權有密切相關。目前，台灣正走向世界，在人權時代的多項努力，貢獻更多的力量，不但具有公法上意義，也印證了德國公法學家Michael Stolleis教授的前瞻性見解，值得大家關注與期待。
（作者為仲裁人）

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