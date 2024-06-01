自由廣場》嚴防台版希特勒崛起／我們要給政客一張空白授權書嗎

◎ 林健正

希特勒當上總理後，取得一張空白授權書，把政治權力集中在自己身上，剷除他認為會妨礙他的人，並取締共產黨及社民黨的活動，最後變成他可以做他想要做的任何一件事。

希特勒是大德意志主義最忠實的信徒，後來在外交國際事務上，希特勒最大的對手就是英國首相張伯倫，後者對希特勒的野心了然於心，卻天真以為透過外交斡旋及道德勸說就可以收歛希特勒的侵略野心。

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慕尼黑協定是張伯倫最引以為傲的外交成績，張伯倫就像這次的傅崐萁那樣，搭飛機到英吉利海峽的對岸進行旋風式訪問，當他帶回一紙和平協定回到倫敦機場時，他興奮地告訴迎接的人群，他「帶回一代人的和平」。

然而，選民的縱容與國際的孤息不斷養大希特勒的政治野心，終至他在國內成為獨裁者，沒有任何人能阻擋他，並在國際間成為侵略者，引爆第二次世界大戰，帶來人類史上最大浩劫。

從希特勒崛起的過程，讓人們得到一個教訓，對那些恣意妄為的政治客或領導人，我們不能給予過多的授權，一旦人民輕易放手，就會餵養那些政客追求更大權力的慾望。

中國人允許習近平利用反貪腐名義整肅及瓦解對他存在威脅的政治對手，所謂「反貪腐」就是一張巨大的空白授權。習進而打破最多做兩任十年的慣例，動手改了幾個字，不須長篇大論，就把自己的權力極大化，政治權力宛如脫韁野馬，不再受到任何羈縻。

對那些意圖修法擴張權力的人，我們必須提高警覺，在修法通過之後，有人毫不掩飾地高呼要在立法院成立「在野特偵組」，倘若修法賦予立法院擁有調查權，竟是為了取得這樣的擴大授權，這就證實了許多台灣人的擔憂。

對於隔海唱和大中華主義的政客，我們更應該提高警覺，因為像習近平這樣的人，在主觀意識上總認為領土還不夠大，必須要更大，為了達成大中華主義的目標，就必須發動侵略戰，「收復」虛幻夢境中屬於中華民族的固有疆域。

說穿了，所謂民族偉大復興的想像，就是步入岐途的集體意識。所謂認同九二共識，也等於送給中共一張空白授權書，讓習近平擅自在上面寫上「一國兩制」。歷史將會認證，與習近平隔海唱和大中華主義的人，其實就是鼓勵習近平發動對台侵略戰爭的幫兇。

（作者是陽明交通大學榮退教授）

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