自由廣場》透過國會奪政權 台版希特勒來了?

◎ 張清濠

91年前，大獨裁者希特勒透過議會多數，將授權給他自己的《授權法》包裝成冠冕堂皇《解除人民與帝國苦難法》，在議會通過。於是1933年3月納粹黨取得議會多數，接著透過修憲，授權總理不必經由議會，幾乎可以為所欲為，當時的總理就是由總統興登堡任命的希特勒。從此以後，德國的威瑪共和國（Weimar Republic）就由代議民主質變而成為專制獨裁。威瑪共和國只存續了15年（1919-1933）。希特勒掌權之後，為世界和平帶來毀滅式的災難，全球動盪，生靈塗炭。

今天的台灣，藍白兩個在野黨逮到執政黨在國會居於少數的機會，儘管藍白兩黨理念不同、貌合神離，卻為各有所圖而站在一起，共推《立法院職權行使法》，以圖擴大立法院權力，它實際上就是《擴權法》。

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一個將授權給自己美其名「為人民減輕苦難」，一個將擴大自己的權力美其名為「國會改革」。兩者相較，相同之處就是自肥，讓自己的權力凌駕在分立的行政權之上。

藍白黨本是互相競爭的政黨，他們為了拉下民進黨，不惜苟合、立法企圖弱化民進黨執政能力，進一步推翻民進黨，今天擴權法案過了，明天就會有其他背離民意的法案通過。這就是藍白黨的盤算！能不能遂其願，就看人民的行動！

但願1933年希特勒的故事不會在台灣重演！今天是國恥日還是國難日？或許兩者都是！我渴望看到台灣自此喚醒民族意識，免於災難！

（作者是退休教授）

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