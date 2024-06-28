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自由開講》TikTok禁令爭議：國家安全與言論自由的角力

2024/06/28 20:10

◎曾建儒

美國政府對TikTok的安全性提出了嚴重質疑，主要原因在於中國共產黨可能通過字節跳動獲取美國用戶的數據。
（路透檔案照）

近期，圍繞著TikTok的禁令爭議再度升溫。TikTok母公司字節跳動面臨美國政府強制分拆或禁用的決策壓力，並在美國法院提起訴訟，指控新法律違反《憲法》第一修正案對言論自由的保護。然而，這起案件背後涉及的國家安全問題和言論自由權利的爭論，究竟誰能占上風，仍然充滿變數。

美國政府對TikTok的安全性提出了嚴重質疑，主要原因在於中國共產黨可能通過字節跳動獲取美國用戶的數據。根據中共的《國家安全法》，中國企業必須配合政府的情報工作，這引發了美國政府對TikTok用戶隱私和數據安全的擔憂。

據一份來自澳洲網路安全公司的報告，TikTok被指控過度收集用戶的數據，包括設備位置和手機及SIM卡編號。這些信息每小時至少檢查一次，顯示出TikTok對用戶行為的深度監控。儘管TikTok否認這些指控，並稱報告錯誤陳述了數據收集的實際情況，但美國政府對此並不買帳。

美國情報機構為國會議員舉行了一系列機密簡報會，提供了有關TikTok潛在安全風險的證據。這些簡報會揭露了字節跳動與中共高層的關係，使得議員們更堅定地推動TikTok禁令。據報導，TikTok在某些情況下會將美國用戶數據發送給北京的字節跳動，這些數據包括用戶的姓名、電子郵件地址、IP位址及地理和人口統計資訊。這些信息的公開，使得國會議員更有理由相信TikTok對美國國家安全構成威脅。

字節跳動在法律訴訟中主要依據《憲法》第一修正案，聲稱TikTok禁令侵犯了用戶的言論自由權。然而，法律專家指出，第一修正案保護的是言論自由，而非特定平台的使用權。在當前社交媒體繁多的情況下，用戶完全可以通過其他平台表達自己的觀點，因此「訪問特定平台的權利」難以成為有力的法律依據。

對於許多TikTok用戶而言，這個平台不僅僅是娛樂和交流的場所，更是展現自我、發聲的重要渠道。無論是創作者、網紅，還是普通用戶，TikTok都為他們提供了一個廣闊的舞台。然而，當這個平台因為國家安全問題被禁用時，言論自由的範疇也隨之被限縮。

在這場法律戰中，美國政府是否會公開機密情報成為一個關鍵問題。據彭博社報導，一些法律專家擔心，法院可能會迫使政府洩露國家機密，以支持其對TikTok的安全風險評估。然而，這樣的行為不僅會危及國家安全，還可能損害情報來源的保密性，對未來的情報工作造成負面影響。

司法部已經表示正在評估是否需要提交機密文件及其他證據來支持TikTok禁令的合理性。國家情報總監辦公室則表示，他們正在與國會合作，提供必要的信息來支持這項法案。這場在法庭上的角力，無疑將成為未來幾個月內的焦點。

TikTok禁令的爭議，反映出國家安全與言論自由之間的複雜關係。對於美國政府而言，保護國家安全是首要任務，但如何在不侵犯公民基本權利的情況下達成這一目標，仍需慎重考量。這起案件的最終裁決，將對未來類似的科技公司和數據隱私問題產生深遠影響。

（作者為國會助理）

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