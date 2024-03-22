自由廣場》TikTok在美國的困境

◎ 張怡穎

在當今數位時代，短影音平台TikTok（抖音國際版）已成為全球年輕人的最愛。然而，這個平台在美國的經營面臨空前考驗。面對可能的出售或禁止營運，TikTok在美國的業務出現增長停滯的趨勢，連廣告收入和用戶增長也遇到瓶頸。

近期報告顯示，TikTok在美國的用戶基數「首次出現停滯現象」。依權威的移動應用分析機構Data.ai提供的最新數據，TikTok在美國市場的青少年用戶群體，特別是十八至廿四歲的年輕人，其月平均使用人數在二○二二年到二○二三年期間減少了近九％。許多年輕用戶表示，他們已將時間從TikTok轉移到其他生活和工作的領域。

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尤其美國政府對TikTok的國安擔憂，更加劇此一趨勢。美國眾議院近日通過一項法案，要求TikTok的母公司字節跳動必須出售該應用程式，否則將面臨禁用。法案指出，TikTok收集的大量美國用戶數據，可能對國家安全構成威脅。

在廣告市場，儘管TikTok努力吸引年輕受眾以增加廣告收入，但它與廣告商之間的關係變得越來越複雜。業內人士透露，雖然TikTok在二○二三年下半年實現了廣告銷售目標的增長，但成績並未超出預期。

面對TikTok的競爭，Meta公司加大了對Instagram Reels的投入，通過不斷改進和優化，正吸引更多用戶，其財報顯示增長勢頭強勁，且開始對公司收入產生貢獻。

音樂版權的戰爭也為TikTok帶來挑戰，它與環球音樂集團的授權使用協議在去年底到期，隨後環球決定將旗下藝人的音樂作品撤下，轉向增加在Instagram等平台的促銷力度，這使TikTok在內容豐富度和用戶吸引力上承受更大壓力。

TikTok在美國面臨多方挑戰，未來尤須在遵守當地法律法規的同時，尋找到新的增長點和盈利模式，才能應對日益激烈的市場競爭及複雜的政治環境。

﹙作者是自營商﹚

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