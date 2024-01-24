自由廣場》敵人的作戰工具也能享言論自由？

◎ 莊勝榮

美國愛荷華州檢察長於一月十七日以TikTok讓兒童接觸色情、吸毒等內容，卻將家長蒙在鼓裡為由，起訴字節跳動公司，其他州如猶他州，蒙大拿州也有提出訴訟。TikTok應否禁止上架，應會成為美國大選主軸。

抖音及TikTok由中國字節跳動公司經營，為智慧型手機社交應用程式。中共的央視去年入股後，等同於中共接管控制。對中國共產黨有深入了解的人，一定認定TikTok肩負中共的政治甚至軍事任務。蔣經國若在世絕對不許國人受TikTok荼毒洗腦，不讓中共認知作戰得逞，因他最了解中共。

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中共堂而皇之利用TikTok支持或破壞特定候選人，尤其對美國及台灣。平時透過洗腦及假訊息，讓用戶茫茫然，如催眠一般，誤導公共政策，選舉時則決定讓誰當選或落選。甚至將來遭受侵略時要不要作戰等認知戰問題，累積滴水穿石之巨大破壞力，其威力不亞於核彈！台灣大選剛結束，就假消息充斥，已深受其害，相信美國今年總統大選也會面臨中共的相同干擾。

正常的美國社會已對中國的TikTok覺醒，有禁止的聲浪，印度已全面禁止。台灣內有親中及國家認同的分歧，外有中共奪台的危機。卻有人將TikTok當作言論自由看待，是無知還是故意力挺？看看中國，在境內禁止google、youtube、facebook及推特，全力阻止民主觀念輸入，旨在鞏固中共獨裁政權。

彭明敏生前曾說「台灣在中國不能做的，中國在台灣也不能做。」，此一對等概念，套在美國也適用。美國Google公司在中國不能上架，中國TokTok在美國亦不可上架，如此才符合平等原則。

言論自由旨在保障個人表達及想法的權利，不受政府限制或審查，這是憲法的基本人權。但言論自由並非無限上綱，美國人示威遊行超過路線，騎馬的警察就有權力揮棍驅打。TikTok被民主國家定位為作戰工具之一環，影響國安、資安及個資，對兒童心智更有不良影響，此與個人言論自由無關，禁止TikTok是對敵作反制戰及保護國人的方式。如今是敵人明目張膽的利用公司進行認知戰，散佈假消息並竊取個資，我們還要讓敵人的作戰工具有言論自由嗎？頭腦清楚的人絕對說NO。

（作者是律師、第三屆國大代表）

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