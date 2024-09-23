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自由開講》教育部欠大學老師一個道歉與補償

2024/09/23 11:00

鄭明中

我國大學教師薪資遠低於鄰近的香港、新加坡等眾多發達國家已為不爭之事實，相關統計報導甚多，造成這個問題的主因有好幾個，以下分別論述。

其一，大學教師與國高中小教師的養成過程不同，大學教師因為進修緣故，養成不易，進入職場後又須持續研究、擔任行政、對校內外持續提供專業服務、接受教師評鑑等。反觀，國高中小教師絕大部分僅須進行教學。以個人擔任國高中教師與大學老師比較，擔任國高中教師僅純粹授課，擔任大學教師除授課外，升等、擔任行政職務，以及提供校內外眾多專業服務，足以顯示國高中小教師與大學教師在工作內容上的差異。然而，儘管差異如此之大，但大學教師卻與國高中小教師使用相同俸表，這個問題很早就引起關注，但卻未有任何後續討論。個人建議，大學教師應與軍公教使用不同的俸表，如此方能適當解決大學教師低薪、不易聘到研究人才的窘境，並拉進與業界的薪資差距。

個人建議，大學教師應與軍公教使用不同的俸表，如此方能適當解決大學教師低薪、不易聘到研究人才的窘境，並拉進與業界的薪資差距。圖為教育部。（資料照）個人建議，大學教師應與軍公教使用不同的俸表，如此方能適當解決大學教師低薪、不易聘到研究人才的窘境，並拉進與業界的薪資差距。圖為教育部。（資料照）

其二，與軍公教警消相比，大學老師並無考績獎金之設置，這一點著實令人懷疑制度問題。為何大學教師與軍公教適用同一俸表，但卻只有大學老師無考績獎金？舉例來說，國高中小教師每年均領有1個月之考績獎金及1.5個月之年終獎金，每年實領14.5個月薪資。當國高中小教師達最高年功俸之隔年，即領取2個月之考績獎金，每年實領15.5個月薪資，相當於一名大學副教授之年薪。反觀，大學老師未有考績獎金之設置，每年領取13.5個月的固定薪資，但大學教師之工作內容並不比國高中小教師來得輕鬆，且大學教師仍須面對教學評鑑，為何大學老師不可領取考績獎金呢？

其三，就法規面而言，目前高級中等學校以下教師（含公立幼兒園教師）的年終成績考核依據為《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，其法源依據為《高級中等教育法》第33條及《國民教育法》第26條第2項規定。反觀，大學教師到目前為止，並無考績獎金之設置。另外，《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》第4條第1項羅列出教師年終成績考核之條件。事實上，這些條件同樣適用於大學教師。何以公立大學教師始終被排除在領取年終成績考核獎金的情況之外？

本國大學教師低薪，遠遠不如鄰近發達國家，但要達到鄰近國家的水準，短期之內亦難達成。如可透過上述方式，增訂考績獎金，至少大學教師的薪資可以進一步提升，此舉對於延攬研究人才及拉進與業界的薪資差異將有極大效果。懇請 立委諸公們協助提案修法，在《大學法》或相關法律中增訂大學教師相關年終考績條文，讓同為公立學校的教師在考績獎金適用上能夠一致，並以常態獎金方式拉近與業界薪資的距離。

（作者為高雄市民，大學教授）

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