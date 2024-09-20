自由開講》張啟楷的匪氣何來？

◎愚工

民眾黨主席柯文哲因涉京華城等案遭台北地方法院裁定羈押禁見，隨後，民眾黨一干徒眾戴著救柯文哲的面具舉辦活動，試圖恫嚇政府、威脅司法、挾持群眾、劫救柯文哲。

令人好奇的是，民眾黨裡似乎山頭林立，不同山頭不同調，有人真哭、有人孝女白琴式的哭、有人口不擇言開嗆政府、有人匪氣十足叫囂司法…，真真假假，假假真真，各懷鬼胎，讓人眼花撩亂。其中網紅館長揚言，一通電話就可撂百萬人上街頭抗議、立委張啟楷叫囂要「凍結總統府預算」這二人是匪氣派的代表。其中爭議人物館長，社會議論甚多，本文不再贅述。痛心的是張啟楷，畢業於中興大學法商學院社會學系、擁有台灣大學政治學系碩士在職專班學歷，是俗稱的「讀書人」，竟然也如此沆瀣一氣，匪氣十足。

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圖為民眾黨立委張啟楷。（資料照）

中共山東省委旗下《大眾網》題為：「官員的匪氣在於官本位和權力至上作祟」文章指出，有的官員奉行「我是流氓我怕誰」的潛規則，擺出一副無所顧忌的流氓嘴臉…，這些官員身上的匪氣不僅表現為粗暴罵娘，還更深層次表現為搞小圈子…，這樣的官員看上去更像行走江湖的土匪…。官員一旦有了匪氣，就不會被人民當做幹部和朋友，而走到了人民的對立面，成為人民的敵人了。

的確，根據民調，柯文哲涉嫌貪汙受賄的事情爆發後，這些日子民眾黨及柯文哲狂妄叫囂，「賊卡惡人」的舉動，明顯把民眾黨及柯文哲本人帶到「人民的對立面，成為人民的敵人了」。中國官員的匪氣源於「官本位和權力至上作祟」，在台灣，張啟楷的匪氣源於「腦中無知識，眼中無是非」的法盲與理盲，令人油然而生「卿本佳人奈何做賊」及「斯人也，而有斯疾也，天其亡民眾黨及柯文哲乎」之嘆。

（作者為商）



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