自由開講》一隻巨大的黑手伸向了中國底層人群

◎江峰

一段2024年6月12日的偷拍影片在網上瘋傳。影片顯示，一位母親在武漢同濟醫院詢問醫師有關孩子的治療情況時，遭到創傷外科主任李佔飛極為粗暴的對待，並要求保安將其趕出醫院。這位母親在影片中介紹，李佔飛是她孩子的主治醫師，她的孩子是一個28歲完全健康的年輕人，因腦外傷前往同濟醫院就診。然而，在沒有進行自主呼吸測試的情況下，患者被判定為腦死。更令這位母親憤怒的是，她的孩子被判定腦死之後，院方勸說家屬捐獻孩子的器官，但遭到家屬拒絕。當家屬質疑孩子死因時，院方又在心電圖、殯儀館資料等方面造假，甚至給衛健委執法大隊做的筆錄也在造假。

該患者家屬當面怒斥李佔飛：「你們處心積慮，圖謀不軌，你為啥說我孩子腦死。腦死是做活體器官捐獻的標準，太惡毒了！」病歷記錄上孩子一直是有自主呼吸的，李佔飛為什麼要欺騙？家屬譴責「這是救死扶傷的醫院，還是為器官謀害性命的『731』部隊？這是人間地獄呀！」

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幾乎不用等待就可以移植的「奇蹟」

同濟醫院主動賠償20萬元，客觀上證明了醫院承認醫療過程中的不當，但是如果按照國家醫療事故的賠償標準，應該是賠付100多萬而不是20萬草草打發。問題的關鍵是為什麼不嚴格執行腦死的鑑定程序，就宣布法律意義上的死亡，匆匆決定讓人死去的目的是什麼？一個主刀的醫生是無法完成整個鑑定程序的，那麼同濟醫院是不是存在一個巨大的犯罪組織？

搜尋發現，同濟醫院的網站上登載了多篇有關器官移植的報導。早在2020年4月17日，該院網站轉載《人民日報》的一篇題為「武漢同濟醫院完成全面開診後首例肝移植手術」的文章。該文稱，湖北人秦阿姨因肝硬化於2020年3月10日被送到同濟醫院，院方建議肝移植。4月8日，器官獲取組織傳來消息，一位腦出血患者「自願捐獻器官」。同濟醫生評估後覺得非常匹配，於是實施捐獻移植。

根據官方報導，從患者住院至完成器官移植，時間不足一個月。事實上，國際社會上要找到一個合適的肝臟、腎臟一般要等好幾年，「找尋奇蹟」卻在中國頻繁發生，而我們都知道中國人有保留逝者全屍的傳統觀念，自願捐獻器官者寥寥無幾。影片中家屬就譴責同濟醫院替他的兒子悄悄做了配型，人還沒有走就做配型，那麼是不是配型一旦成功，他就必死無疑了？

這僅僅是器官移植的冰山一角

武漢同濟醫院聲稱器官移植全國領先。武漢市不僅是COVID-19疫情的發源地，同時也是中國器官移植的發源地，同濟醫院在中國器官移植方面一直處於「領先」地位。中共衛生部原副部長黃潔夫在2015年武漢召開的中國器官移植大會上稱，「沒有湖北、沒有武漢，就沒有中國的器官移植。」《湖北日報》2019年4月10日報導稱，武漢地區的心臟和腎臟移植量在中國領先，其中同濟醫院平均每天至少有一臺移植手術。據其官網介紹，到目前為止，同濟醫院累計實施臟器移植近9000例。

一個巧合的現象是，在同一時期，有許多青年在武漢神秘失蹤。比如武漢理工大學的帥總斌、長沙學院的的羅浩、20歲青年林飛陽等。原北京傳知行社會經濟研究所研究員楊子立曾在2017年9月對武漢失蹤大學生做過調查。他認為，大量青年在武漢神秘失蹤可能跟器官販賣有關。「這裡要是有什麼陰謀，器官移植之類的，犯罪團夥跟這些醫院能不勾結嗎？更不可思議的是，追查迫害法輪功國際組織證實了，同濟醫院還可以「按需移植」。

同濟醫院的內部文件顯示，腎臟移植有三類器官來源，其中最主要的是傳統來源和捐獻。傳統來源按中共官方的公開報導，是來自死刑犯。不過，根據中共公開的數據，無論是死刑犯、還是所謂的器官捐獻，都填不滿同濟醫院完成的巨大移植手術量。

國際腦死定義成了中共活摘器官的藉口？

中國首例「腦死亡」，就是在武漢同濟醫院宣布的。但專家指出，哈佛醫學院1960年代推出的新型腦死亡標準，有可能成為中共用來活摘器官的一個藉口。因為在確認腦死亡的整個程序當中，充滿了人為變動因素，正如影片中孩子的遭遇，心腦電圖可以偽造，甚至自主呼吸都不用拔管停止呼吸機的測試。即便按照同濟醫院自己設定的腦死亡標準程序也不符合呀，一條人命真的就靠醫生一句話就決定了？

中國首例「腦死亡」，就是在武漢同濟醫院宣布的。但專家指出，哈佛醫學院1960年代推出的新型腦死亡標準，有可能成為中共用來活摘器官的一個藉口。圖為外科手術示意圖。（https://www.freepik.com/）

五千年來，人們對死亡的判斷標準是血液循環停止和呼吸停止。然而從1968年開始，哈佛醫學院提出了腦死亡的概念，即使一個人仍然有血液循環和呼吸，但是如果醫生認為他的腦幹以及大腦功能停止，也可以認定這個人死亡。亞利桑那大學外科副教授，心臟外科醫生哈爾佩（Zain Khalpey）解釋說，一些人已經昏迷了很多很多年，沒有大腦功能或腦幹反射，他們仍然在呼吸，但他們永遠不會康復。「當不會出現有意義的復甦時，你必須結束並說再見。」哈爾佩認為腦死亡的概念不是為了器官移植而編造的，但腦死亡對中共而言，可能是方便他們殺死良心犯獲取器官的一個藉口。

沒有大腦功能了，但是仍然在呼吸，這意味著一項關鍵判斷，就是插管。腦死亡患者在死亡之前，一定是有氣管插管的，因為腦死亡判定的一個重要部分是進行呼吸暫停測試，但是以色列拉馬特甘特拉維夫大學醫學院舍巴醫學中心移植科醫生拉維2022年在《美國移植雜誌》發表文章，揭露在許多情況下，中國醫院在摘取器官中使用的「腦死亡」病人並非是真正「腦死亡」，而是在摘取器官中被殺死的。文章中分析，對近3千篇論文進行法醫審查，發現71份報告中宣稱的腦死亡是虛假的，因為拉維發現許多病例是在宣布腦死亡之後，醫生才開始進行氣管插管。

這是有預謀有組織的殺人罪

在這次武漢影片當中，孩子在能夠自主呼吸的情況下，是不符合腦死亡關鍵判斷因素的。美國Schwab標準、哈佛標準、神經外科標準，判斷腦死亡，無自主呼吸是排名第一或第二的判斷標準。而中華醫學會武漢診斷標準的第一條就是無自主呼吸。在孩子依然有自主呼吸的情況下判斷腦死亡並進行器官移植，這完全等同於謀殺，如果與器官移植牟利相關，那麼這就是明確的有預謀有組織故意殺人罪。

在法輪功組織的媒體首次揭露中共活摘器官的邪惡之時，有太多善良的人不敢相信不願相信，然而今天，這已經成了中國大陸的一個行業，民間有流氓偷盜幼童搶奪少年，國家也行文讓學校安排孩子統一簽署自願捐贈器官，機場海關有綠色通道，醫院有罪犯以醫學科學的名義完成這場殺戮和交易。你要記住，只要你的孩子簽署了自願捐贈器官的文件，你的孩子就已經變成了一件商品，他的每一個器官都被明碼標價，等待著一個陌生且“幸運”的人來光顧。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

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