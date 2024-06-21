自由開講》《我的阿勒泰》展現新疆之美？少來了！

◎陳俊

中共近年來被指控在新疆進行種族滅絕，為改善其形象，中共將注意力轉向文化宣傳，以《我的阿勒泰》這部電視劇掩蓋，中共當局對新疆人權侵犯問題，試圖美化中共在新疆的統治，然而明眼人都知道中共這樣的行為是虛偽的，只是為掩飾中共不人道作為的事實。

《我的阿勒泰》電視劇透過展示新疆風景和人情故事來吸引觀眾的注意，劇中美麗的場景和熱情的人物設計讓觀眾感到對新疆的好奇和滿足，然這種表面的美好情節下，實際上隱藏著中共對新疆少數民族的嚴苛統治和人權侵犯。

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國際社會對中共在新疆政策的批評持續升溫，越來越多的證據和證詞顯示中共對待新疆少數民族的不人道行為，因此中共透過《我的阿勒泰》的文化宣傳只是在塑造美好形象，試圖轉移外界對新疆人權問題的注意力。

中共透過《我的阿勒泰》的文化宣傳只是在塑造美好形象，試圖轉移外界對新疆人權問題的注意力。（法新社）

這種利用文化產品美化形象的手法並非中共首次使用，透過電視劇、電影等媒體來掩飾自身的不人道行為已經成為中共應對國際批評的一貫策略，然國際社會應對此保持警惕，不應被中共利用此舉營造出的形象所矇蔽，要深入挖掘事實真相。

中共透過《我的阿勒泰》這類作品進行形象改善只是治標不治本，國際社會應持續關注新疆人權問題，要求中共善待少數民族的政策，以確保新疆地區所有居民的基本人權得以尊重和保障，也是維護人權和正義的重要一環。

（作者為國際情勢研究員）

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