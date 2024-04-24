自由廣場》數位鐵幕的隱患／TikTok資料回傳中國的數據戰

◎ 方凱弘

在當今數位化快速發展的時代，社交媒體應用如同雙刃劍，既提供了前所未有的連結方式，也帶來了前所未有的隱私與安全風險。最近，TikTok這個全球青少年最愛的社交媒體平台，再次成為國際關注的焦點。這不僅僅是因為它帶來的文化現象，而是它背後潛在的數據安全問題，這直接觸及了數百萬用戶的個人隱私。

根據近期《財富》雜誌的深度報導，多位前TikTok員工匿名爆料稱，儘管TikTok一再公開表示其數據完全儲存在美國，並且與中國的母公司字節跳動（ByteDance）保持距離，實際情況卻大相逕庭。這些前員工指出，每隔14天，大量的美國用戶資料就會被發送回北京。這些資料不僅包括用戶的姓名、電子郵件地址、IP地址，還包括用戶的地理位置和人口統計資訊。

請繼續往下閱讀...

這種行為的風險不容小覷。根據約翰霍普金斯大學的資訊安全專家的分析，這些資料雖然只是TikTok收集的一小部分，但卻可能被用來對特定的個人進行精確的目標攻擊，比如網路釣魚等犯罪活動。此外，這樣的數據收集和傳輸行為，極有可能被用於更大範圍的監控和政治操控，這對於任何主張民主和個人自由的社會都是一個巨大的隱憂。

具體到台灣，這一問題尤為重要。台灣作為一個民主自由的社會，對數據安全和個人隱私的保護有著極高的要求。然而，隨著TikTok在台灣青少年中的廣泛流行，這樣的數據傳輸行為無疑給台灣的國家安全帶來了新的挑戰。這不僅關係到個人資料的安全，也關係到國家整體的信息安全環境。

面對這樣的挑戰，台灣政府已經有所行動。民進黨立委陳冠廷已經明確表示，將推動立法限制TikTok的操作，保護國家的數據安全。這顯示了台灣政府對於數據安全的重視和決心。

然而，僅僅依靠政府的努力是不夠的。社會各界，包括用戶自身、學術機構、以及私人企業，都需要共同參與到這一數據保護的行動中來。用戶自身更需要提高對於個人數據保護的意識，避免隨意洩露個人信息。

在全球化和數位化日益深入的今天，數據安全和個人隱私保護已經成為全球性的議題。TikTok事件再次提醒我們，面對這一挑戰，需要全球的智慧和努力。對於台灣而言，這不僅是一個技術問題，更是一個關乎國家未來、民族安全的重大議題。希望透過全社會的共同努力，我們能夠在這場數據戰中保持警覺，守護我們的數據安全，保障每一位用戶的隱私權利。

（作者是台北海洋科技大學助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法