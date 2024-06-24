自由開講》「台灣主權獨立」的 1.0 到 3.0 版

◎林維治

已故前總統李登輝先生，在成為台灣的民選總統後，於1999年接受德國之聲訪談時首次正式提出，台海兩岸間是「特殊的國與國關係」，論述方案的法源依據來自《中華民國憲法增修條文》與《國統綱領》。這個國家新定位吸引國際間的廣泛矚目，雖然給美、中、台三角關係帶來小騷動，但畢竟台灣已於1996年，經台、澎、金、馬地區的人民，首度以全國性的民意選出了總統，中華民國的合法性與台灣主權的民意基礎已不同以往，李前總統透過外媒向國際宣示兩岸的特殊國與國關係，合乎當時的國際情勢，也符合美國定義下兩岸間的政治架構。更重要的一點是，為被中國孤立於國際社會之外的台灣，開闢出爭取台灣國際地位的康莊大道及捍衛台灣主權的堅實堡壘。李的戰略格局與前瞻性，為「台灣主權獨立」帶來了革命性的影響力。

已故前總統李登輝先生，在成為台灣的民選總統後，於1999年接受德國之聲訪談時首次正式提出，台海兩岸間是「特殊的國與國關係」，論述方案的法源依據來自《中華民國憲法增修條文》與《國統綱領》。（資料照）

後續接任的陳水扁前總統，因欠缺戰略格局，雖然又往前跨出一大步，提出兩岸「一邊一國」的宣示，但並不符合當時的國際情勢及亞太局勢中的美、中、台關係架構，不但被盟友美國強力否決，也開啟了台灣內部一連串的衝突與爭議。

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經過了兩次的政黨輪替後，蔡英文從國民黨的馬英九手上，接下了總統的職務，並繼李前總統特殊國與國的宣示，進一步提出了中華民國與中華人民共和國互不隸屬，及「中華民國台灣」的國家名稱新用語，不但精準地掌握到現階段對台灣最有利的國家新定位，讓台灣進可攻、退可守、可安內、可壤外；還可讓中國在台灣的國家定位上，找不到對民進黨的攻擊施力點，並可讓台灣在國際上開拓出新空間。因為這一點常常令民進黨在大選時左支右絀，甚至成了被攻擊的破口。除此之外，在國名中提到台灣，也具有極大的戰略意義，讓台灣在面對中國武力威嚇時，能發揮極大的戰略迴旋，可視為繼李前總統之後所提出的「台灣主權獨立2.0版」。

經過了兩次的政黨輪替後，蔡英文（中）從國民黨的馬英九手上，接下了總統的職務，並繼李前總統特殊國與國的宣示，進一步提出了中華民國與中華人民共和國互不隸屬，及「中華民國台灣」的國家名稱新用語。（資料照）

賴清德從同黨的蔡英文手上接下了總統一職，在台灣的民主史上首開先例，如此創舉誠屬不易，要更加珍惜與守護。賴清德在副總統任期內，某次出席一場競選活動中說：「在總統蔡英文的領導下，我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近。當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」並在當選總統後，提出了中華民國與中華人民共和國〝兩國互不隸屬的宣示〞。從賴清德的以上這兩段發言就可看出，賴的戰略格局與判斷力，不如李與蔡兩位前總統。

賴總統與蔡前總統比較起來，兩岸間的戰略情勢更接近攤牌的時刻，賴總統應是承繼了蔡前總統「中華民國台灣」的國家定位，並進一步提出「台灣不屬於中華人民共和國」的新宣示，來取代雖宣稱中華民國與中華人民共和國互不隸屬但兩者卻存在著領土糾葛的主張，並做為「台灣主權獨立3.0版」的主要內涵。李前總統提出的「特殊國與國」、與蔡前總統「中華民國台灣」的國家新定位宣示，都擴大了台灣對內、對外的戰略迴旋空間，但賴總統的兩國互不隸屬的說法，其實是壓縮了自己往後施政對內、對外的戰略迴旋。

賴總統（中）承繼蔡前總統「中華民國台灣」的國家定位，並進一步提出「台灣不屬於中華人民共和國」的新宣示，來取代雖宣稱中華民國與中華人民共和國互不隸屬但兩者卻存在著領土糾葛的主張，並做為「台灣主權獨立3.0版」的主要內涵。（資料照）

台灣主權獨立的主張，不管是1.0版、2.0版或未來的3.0版，當然是指台灣主權獨立於中華人民共和國之外，而且三個版本都是經過全國性民意、直接民主過程所確立的。「台灣主權獨立1.0版」的「特殊國與國關係」，確立了「中華民國在台灣的合法性」；「中華民國台灣」的國家定位則標舉出「中華民國」與「台灣」的對等存在，或客、主體地位。客可以是暫居主體，也可以與主體融合為一，中華民國是客體還是融為主體，關鍵在國民黨的未來動向，及台灣人民的全民意志。而台灣這個主體完全與中華人民共和國毫無瓜葛、毫無關係。中華人民共和國若想併吞台灣，是標標準準的侵略，不是武統。

（作者為藥師）

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