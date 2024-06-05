自由開講》有錢出錢改善台灣缺藥亂象

◎王宏育

台灣的健保一向以價廉物美著稱，礙於包山包海，以量計價，部份負擔太低，費用不斷膨脹，點值低落只好凡事節省再節省，藥價便宜再便宜。為了省錢，台灣自102年試辦「藥品費用支出目標制」（Drug Expenditure Target，簡稱DET），每年就超出藥費支出額度，於隔年啟動藥價調整（降）。只是台灣老化嚴重，老人醫療耗用是一般人的三倍，昂貴的新藥不斷推陳出新，物價上漲，藥價不但不調高，還是每年砍藥價。就算是目前健保點值低落，醫療院所經營困難請不到護理師，今年4月還是硬生生再砍藥價超過40億，真狠。

台灣的健保一向以價廉物美著稱，礙於包山包海，以量計價，部份負擔太低，費用不斷膨脹，點值低落只好凡事節省再節省，藥價便宜再便宜。示意圖 。（資料照）

俗語「便宜無好貨」，藥價連砍十幾年，砍到極致，到處缺藥，亂象叢生，等而下之就是偷工減料。終於發生點滴輸液大廠嚴重違規，我們才知道1000 cc 的無菌大包裝輸液，健保定價不到40元，這個價格還要包含運輸、儲存的費用，簡直低得離譜，訂定這個價格的健保官員捫心自問：會心安嗎？有無逼民為盜之嫌？筆者隨便買一瓶珍珠奶茶，可能都要這個價錢的兩倍。所幸新政府上台，邱泰源部長指揮若定，林靜儀次長勇於承擔、協調，馬上緊急處理，沒有造成醫病的恐慌。但是我們DET一做就超過十年，每年猛砍藥價，伊于胡底？這個法律位階不高的試辦計畫若不改革廢止，缺藥、偷工減料終究會層出不窮，釀成大禍。

目前規定補充保費的上限1000萬元，報載郭先生股利一年92億，只有1000萬部份繳交，若上限調高至5000萬，對於大戶影響微不足到，甚至他們可能非常高興願意幫助健保財政，應該沒有阻力落實「有錢出錢，有力出力」，建議新政府立刻實施補充保費上限調高至5000萬（甚至1億），即可增加數百億元收入，可以廢止DET這個惡法，還可合理調升藥價，讓國內藥廠重視品質，有能力研發，自立自強，民眾也不用常常問醫師「怎麼最次領的藥，跟上一次又不一樣?」都不知道常缺藥之際，醫師藥師費了多少心思，才找到不同藥廠同成分的藥品替代，人力時間成本耗用於此，勞民傷財毫無意義。

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至於補充保費費率2.11%，對照台灣所得税率平均超過5%，亦應逐漸調高，但會影響所有民眾。有收入繳稅天經地義，如能精進操作方式，例如投資失利者免補充保費或少繳，有所得者先調升補充保費費率至3%，會增加更多的健保財源，拯救血汗護理等，應該是可行的努力方向。

（ 作者為醫師公會全聯會常務理事 高雄縣醫師公會榮譽理事長 ）

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