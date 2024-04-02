自由廣場》國民黨應督促支持台灣醫療而非扯後腿

◎ 林逸民

健保開辦後，雖然達成以相對低廉支出提供大部分民眾醫療的目標，但是凡事不可能又要馬兒跑又要馬兒不吃草，長年下來已經造成醫療環境相當的傷害。

目前台灣經常性醫療保健支出占GDP比例，不僅遠遠低於美國，大幅低於日本、法國，甚至也低於南韓、捷克、葡萄牙，但是醫療的可近性卻是世界領先，形同一個人不吃飯卻每天加班，長年下來，不用是醫師也知道「食少事繁，豈能久乎？」。

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反應在醫療現場，造成許多困難，例如護理師流失，有執照護理師執業率僅六成，主因就是薪資無法成長，以及工作環境高壓，而工作負擔過大又直接來自人力不足，護病比過高其實也是變相的降低了醫療品質，護理師辛苦訓練專業卻輕易流失，不只是個人的損失，也是國家資源的無端耗費。

不僅醫療現場可見的諸多問題，健保也嚴重壓縮台灣先進醫療市場的發展空間，台灣本來在全球醫療技術上與歐美比肩，數十年來越來越落後，台灣希望發展醫療生技產業為下一個護國神山，本土市場卻在健保下幾無高階市場空間，如何發展？

醫療資源是維護民眾生命的重要資產，要永續經營，相信任何台灣人都能理解必須持續投資，醫護辛勤地為國人健康付出，不應當成拍賣物件，動不動「點值打折」，相信任何人的薪資，一塊錢就是一塊錢，是基本的尊重，應以此為目標。若健保支出一時力有未逮，那麼就是由民間來補足。

民進黨執政過去也總是想方設法壓低給付，如今警覺到醫療崩潰危機，迷途知返，跨出第一小步，鬆綁掛號費管制，讓醫療院所可以自由定價，取得額外收入，反應人事等成本的上漲，以及做出市場區隔。

國民黨身為監督的在野黨，應該是要抨擊做得太少、做得太晚，豈料，竟然是盲目反對，還提出自由市場就是「損害民眾就醫權益」這種幾近共產主義思想的謬論。試問，鼎泰豐小籠包難道會損害民眾吃平價小籠包的權益？鼎泰豐如果被迫要賣得跟平價小籠包一樣，有可能發展成為台灣美食的代表？

國民黨是反共起家，過去黨國時代課本告訴我們施行共產主義的下場就是人人變成「藍螞蟻」，如今卻想把台灣醫護都變成藍螞蟻，其中竟還包括本應為醫界發聲的蘇清泉。

我們鼓勵執政黨願意往正確方向前進，但也提醒腳步過慢、督促執政黨要做得更多。至於在野黨，若不能監督政府永續發展醫療，只會扯後腿，那還是閉上嘴吧！

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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