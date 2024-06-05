自由開講》從25家到27家：美國國防承包商訪臺規模擴大與意義分析

◎茜茜

3日由27家美國國防承包商組成的代表團抵達臺灣，相較去年的25家規模有所增長，此次訪臺期間，代表團將就無人機、軍工產業等領域與臺灣的產官學研進行交流，也將參訪國家中山科學研究院與漢翔公司，並拜會政府高層，這一動向顯示出臺美軍事合作的進一步升溫。

臺美軍事合作的重要性

臺美軍事合作對提升臺灣的國防能力具有關鍵作用，美國作為全球軍事科技的領先者，其國防承包商在軍工技術和產業鏈上擁有豐富的經驗和資源，通過與美國承包商的合作，臺灣可以獲得先進的軍事技術和設備，以此提高其軍事現代化水平，增強自我防衛能力。

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軍工產業合作的具體效益

此次美國代表團訪臺，重點關注無人機和軍工產業等領域，這些技術對臺灣的國防力量具有重要意義，無人機技術在現代戰爭中扮演著越來越重要的角色，具備偵察、攻擊和情報收集等多重功能，通過與美國的合作，臺灣可以引進和自主研發先進的無人機技術，提升其在海空防衛中的戰略優勢。

通過與美國的合作，臺灣可以引進和自主研發先進的無人機技術，提升其在海空防衛中的戰略優勢。圖為無人機示意圖。（取自美國陸戰隊網站）

軍武商提升國防戰力的策略

臺灣也可以通過多種方式提升其國防戰力，首先是加強與美國國防承包商的合作，進一步引進先進技術和設備；其次，推動本土軍工產業的發展，培育國內的軍事科技人才和創新能力；此外，也可強化產官學研的協同合作，促進軍民融合發展，形成強大的軍工產業生態系統。

結論

美國國防承包商代表團的訪臺，標誌著臺美軍事合作的進一步深化，通過與美國在無人機和軍工產業等領域的合作，臺灣可以顯著提升其國防能力和戰略威懾力；未來，臺灣應繼續加強與國際合作和本土創新，不僅可全面提升其國防戰力，更可確保在區域安全格局中的有利地位。

（作者為研究生）

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