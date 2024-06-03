自由開講》中國對六四事件後續的戒備與控制

◎茜茜

在六四天安門事件卅五週年前夕，英國倫敦市中心的國會廣場成為了紀念的場所，各界人士包括國際特赦組織英國分會、中國異議團體China Deviants、香港人權團體D4HK和非營利組織「香港勞權監察」等齊聚一堂，共同舉行了一場盛大的紀念活動，這場活動旨在悼念六四事件中喪生的無辜者，同時呼籲國際社會對中國政府的人權狀況給予更多關注，並促進民主自由的實現。

圖為國際特赦組織英國分會、中國異議團體China Deviants、香港人權團體D4HK和非營利組織「香港勞權監察」等，二日在英國倫敦市中心的國會廣場舉行悼念六四35週年活動。（法新社）

海外民主人權倡議者面臨的死亡威脅

然而，令人遺憾的是，在這樣一個紀念活動舉行的時刻，卻傳出了海外民主人權倡議者遭到死亡威脅的消息，這些倡議者可能因為積極參與六四事件的紀念活動，或者長期支持人權和言論自由，成為了中國政府監視和打壓的對象，為了保護他們的安全，當地警方不得不派員提供保護，這一事件凸顯了中國政府對海外六四紀念活動的壓制意圖，以及對海外民主人權倡議者的打壓。

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中國政府的壓制與背景

中國政府一直拒絕承認六四事件的真相，並且禁止公開討論和紀念活動，這種壓制不僅在中國境內發生，同樣也延伸至海外，中國政府希望維護國家形象，避免六四事件成為國際社會對中國政治制度和人權狀況的批評焦點；此外，中國政府對於任何形式的民主運動都持強硬態度，將其視為挑戰統治的行為，因此對相關紀念活動進行打壓，而海外民主人權倡議者遭到死亡威脅的事件，則反映出中國政府對海外反對派的強硬態度，以及對六四事件真相的持續掩蓋。

國際社會的關注和反應

這一事件引起了國際社會的關注和譴責，許多國家和國際組織對中國政府的行為表示不滿，呼籲中國政府尊重言論自由和人權，並允許人們自由紀念六四事件；此外，國際社會也在密切關注中國政府對待海外民主人權倡議者的行為，並可能採取進一步的行動來保護他們的安全，這種國際社會的關注和行動，對於推動中國政府改變其對待六四事件的態度和政策，以及保護海外民主人權倡議者的安全，具有重要意義。

（作者為研究生）

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