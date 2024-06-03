自由開講》三十五年了，六四民運所期望的中國民主和平與台灣的影響

◎王靖皓

1989在北京天安門廣場聚集了許多學生、教授以及士農工商，他們都期待著一件事，那就是中國能走向民主化，成為自由民主的國家，然而面對這股改革開放的風潮，中共領導人在當年6月4日選擇將改變的星火掐滅在6月4日的天安門廣場上，取而代之的是用保護人民的軍火對著手無寸鐵人民實施維穩鎮壓。

六四是一個歷史的時刻，過了35年中國的民主化從六四以後就一直在倒退。圖為加籍華裔知名「六四」學者何曉清（Rowena He）（美聯社）

六四天安門對於台灣到底有甚麼影響，就要提到網路上最常提到的「抗中保台」，到底是抗什麼中，保什麼台？首先可以先從其定義觀之，抗中的「抗」當然是反抗的抗，最核心的概念就是你不犯我、我也不會犯你，你若犯我、那我當然反抗。而其手段不論是在經濟上不要將所有雞蛋都放在同一個籃子裡面，或是在對於政治的選擇反對那些會危害我們民主自由的生活方式的任何作法，更或者在軍事上準備好當人家侵犯我們的時候有足夠的能力能夠反抗。

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而所謂的「中」又是什麼呢？絕對不會是中國或中國人民，彼此和平相處你不犯我我不犯你有什麼好反抗的呢？所以這個「中」所代表的就是對我們有敵意的，想要侵害我們民主自由生活方式的「中國共產黨」，而理所當然的，若「中國共產黨」對我們的民主自由的生活方式沒有威脅的話，那我們也不用去反抗他，然而在他不放棄承諾使用武力的當下理所當然對我們當然造成很大的危險。

再來是保台，「保」當然就是保護、保衛的意思，不論是防止認知作戰或是軍事上的準備，都是保護、保衛的手段。最後是所謂的「台」，這個「台」不只是中華民國台灣所實際控制的台澎金馬，更是所有支持台灣繼續存有民主自由生活方式的「台派」不論是生活在台灣的所有人民，更是那些支持我們的國際友人等等，「保」護「台」灣是我們所有人的責任，大家都責無旁貸。

身為一個台灣人，反抗那些對這塊土地有敵意的人事物是我們的責任我想大家都同意，而目前對我們最有敵意的理所當然就是「中國共產黨」政權，因此是台灣人大家都有保護這塊土地的義務。

而一個中國人，更應該抗中保台，我們可以看到中國共產黨政權在其統治範圍施行了高壓為穩統治，中國共產黨對其人民實施不自由的統治，尤其在習近平上台後又比六四更加嚴峻，因此只要是一個中國人就應該去反抗它。

民主和平論，係指民主國家間不會或極少發生戰爭，放到現在來看實在是相當諷刺，中國不斷的在南海擴張、在中印邊境、在台灣海峽、在東海等等，面對自己的政府仍對其他政府宣布不放棄使用武力，使所有中國人民陷於可能戰爭的恐懼當中，是一個中國人就應該去保衛他的敵對政府，以此來保護自己不會陷於戰爭，中國共產黨政府若繼續不放棄對台灣使用武力，一個中國人就應該為了保護自己的生活而保護台灣，以免自己被捲入這場對自己沒有意義的戰爭，是一個中國人更應該抗中保台。

六四是一個歷史的時刻，過了35年中國的民主化從六四以後就一直在倒退，然而我相信，台灣與中國人民有著共同的生活目標，就是和平不要戰爭以及民主自由的生活方式，為了要保衛自己的生活方式，不僅是台灣人，中國人更要抗中保台才對，若習近平不走向自由民主的普世價值道路，我相信中國人民對於民主自由的星火會再次燃起。

（作者為國立中正大學法律研究所研究生–刑事法組）

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