自由開講》國會五法釋憲暨覆議的人民意見書

◎ 林憲同

國眾兩黨的修法時機、修法程序及修法內容三者，全部構成大法官應予以宣告違憲失效的事由。謹以執業律師身分，代筆2,350萬台灣人民，申述寫成「『總統釋憲』暨『政院覆議』的人民意見理由書」。（資料照）

選在賴清德520就職總統之前，國眾兩黨經由傅崐萁率團，登陸晉見中共的中央級領導人，直接取得習近平授權，返台啟動「立法院『五項修法』」。國眾兩黨的修法時機、修法程序及修法內容三者，全部構成大法官應予以宣告違憲失效的事由。謹以執業律師身分，代筆2,350萬台灣人民，申述寫成「『總統釋憲』暨『政院覆議』的人民意見理由書」。茲分成三項論述如后：

第一，倉促搶在賴清德520就職總統前修法；修法，時機不對！！

傅崐萁是接受「『中共習近平指示』返台修法亂政」；其事實與證據如次：113年1月13日國眾兩黨推薦候選人，參選總統或參選地方及政黨不分區立委；國眾兩黨的參選政見，完全沒有提出「『國會改革五法』主張論述」。傅崐萁却在選後就職立委以後，立刻聯手韓國瑜、黃國昌三人以國民黨及民眾黨黨團名義，提出「國會改革五法」。第11屆113席立委及全國人民竟然全部沒有獲得詳細審閱「國會五法『草案』」；「國會五法」根本就是國眾兩黨拿來立法院的違憲亂政口實而已！！換句話說：傅崐萁收受中共習近平指示的意旨厥在乙點：一定要趕在520賴清德就任總統之前，利用修法彰顯立法院的一院獨大，以供破毀國民黨在台灣70年長期執政的五權憲法體制！！這也就是國眾兩院要挫敗「『賴清德總統』的國家主權」！！非常簡單的說：傅崐萁倉促選在520之前，聯手韓國瑜、黃國昌三人提出「『國會改革』五法」，就是要給即將就任的賴清德總統一記響亮的耳光！！因為：傅崐萁、韓國瑜、黃國昌三人都認同中共習近平的說法；「台灣不是一個『主權國法』」！！

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第二，修法程序違悖憲法及立法院職權行使法：

謹按：傅崐萁的國會改革五法，係公然的侵越監察院調查權；同時悖逆立法院職權行使法第二章第七條以下的議案審議程序。首先，韓國瑜應該知道：五權憲法體制下的立法院文件調閱權，並不能超逾憲法第95條的監察院調查權。非常明白的說：立法院僅能以院會或委員會決議「要求行政院提供『參考資料』」；反之，監察院則是「『調閱』文件」。以上行使調查的行使程序及調取標的（「參考資料不是『文件』」），二者完全不同！！如今，立法院新修五法，已經明白侵越監察院的憲法上調查權，亦即本項立法已經構成「五院『職權爭議』」。此時，總統即可以依據憲法第44條「召集有關『各院院長』會商解決之」。此即「總統可以排他獨立行使的『院際協商權』」。本項總統職權應該優先於「總統拒絕簽署立法院法案的『聲請釋憲權』」。非常簡單的說：今天，韓國瑜造成國家憲政亂象；對於韓國瑜、傅崐萁、黃國昌三人聯手違憲不當擴權侵越監察院職權。行政院長卓榮泰及監察院陳菊二人，都可以立即依憲法第44條規定程序，共同行文請求賴清德總統召集「五院職權爭議『協商』」。賴清德總統則可以同時提起釋憲；卓榮泰院長也可以同時提出覆議。韓國瑜、傅崐萁、黃國昌三人聽命習近平，利用國會五法作亂國會於內暨坐視中共擾台軍演恫嚇台灣人民於外；國眾藍白兩黨還會有臉或有膽走上街頭聲援「『反滲透法犯罪』的韓國瑜、傅崐萁、黃國昌」嗎？！

第三，517到528韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等62位藍白國眾兩黨立委修法違憲，已經明確造成五院職權爭議；

本項憲法爭議必須啟動520才剛就職上任的賴清德總統，依據憲法第44條召集「五院院際職權『爭議協商』」！！本文謹寫總統聲請釋憲及召集五院協商爭議之憲法理由如上。

試問2,350萬台灣人民：你（妳）能把這口氣忍受下去嗎？！

（律師）

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