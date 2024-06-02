晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國會五法釋憲暨覆議的人民意見書

2024/06/02 17:42

◎ 林憲同
國眾兩黨的修法時機、修法程序及修法內容三者，全部構成大法官應予以宣告違憲失效的事由。謹以執業律師身分，代筆2,350萬台灣人民，申述寫成「『總統釋憲』暨『政院覆議』的人民意見理由書」。（資料照）

選在賴清德520就職總統之前，國眾兩黨經由傅崐萁率團，登陸晉見中共的中央級領導人，直接取得習近平授權，返台啟動「立法院『五項修法』」。國眾兩黨的修法時機、修法程序及修法內容三者，全部構成大法官應予以宣告違憲失效的事由。謹以執業律師身分，代筆2,350萬台灣人民，申述寫成「『總統釋憲』暨『政院覆議』的人民意見理由書」。茲分成三項論述如后：

第一，倉促搶在賴清德520就職總統前修法；修法，時機不對！！
傅崐萁是接受「『中共習近平指示』返台修法亂政」；其事實與證據如次：113年1月13日國眾兩黨推薦候選人，參選總統或參選地方及政黨不分區立委；國眾兩黨的參選政見，完全沒有提出「『國會改革五法』主張論述」。傅崐萁却在選後就職立委以後，立刻聯手韓國瑜、黃國昌三人以國民黨及民眾黨黨團名義，提出「國會改革五法」。第11屆113席立委及全國人民竟然全部沒有獲得詳細審閱「國會五法『草案』」；「國會五法」根本就是國眾兩黨拿來立法院的違憲亂政口實而已！！換句話說：傅崐萁收受中共習近平指示的意旨厥在乙點：一定要趕在520賴清德就任總統之前，利用修法彰顯立法院的一院獨大，以供破毀國民黨在台灣70年長期執政的五權憲法體制！！這也就是國眾兩院要挫敗「『賴清德總統』的國家主權」！！非常簡單的說：傅崐萁倉促選在520之前，聯手韓國瑜、黃國昌三人提出「『國會改革』五法」，就是要給即將就任的賴清德總統一記響亮的耳光！！因為：傅崐萁、韓國瑜、黃國昌三人都認同中共習近平的說法；「台灣不是一個『主權國法』」！！

第二，修法程序違悖憲法及立法院職權行使法：
謹按：傅崐萁的國會改革五法，係公然的侵越監察院調查權；同時悖逆立法院職權行使法第二章第七條以下的議案審議程序。首先，韓國瑜應該知道：五權憲法體制下的立法院文件調閱權，並不能超逾憲法第95條的監察院調查權。非常明白的說：立法院僅能以院會或委員會決議「要求行政院提供『參考資料』」；反之，監察院則是「『調閱』文件」。以上行使調查的行使程序及調取標的（「參考資料不是『文件』」），二者完全不同！！如今，立法院新修五法，已經明白侵越監察院的憲法上調查權，亦即本項立法已經構成「五院『職權爭議』」。此時，總統即可以依據憲法第44條「召集有關『各院院長』會商解決之」。此即「總統可以排他獨立行使的『院際協商權』」。本項總統職權應該優先於「總統拒絕簽署立法院法案的『聲請釋憲權』」。非常簡單的說：今天，韓國瑜造成國家憲政亂象；對於韓國瑜、傅崐萁、黃國昌三人聯手違憲不當擴權侵越監察院職權。行政院長卓榮泰及監察院陳菊二人，都可以立即依憲法第44條規定程序，共同行文請求賴清德總統召集「五院職權爭議『協商』」。賴清德總統則可以同時提起釋憲；卓榮泰院長也可以同時提出覆議。韓國瑜、傅崐萁、黃國昌三人聽命習近平，利用國會五法作亂國會於內暨坐視中共擾台軍演恫嚇台灣人民於外；國眾藍白兩黨還會有臉或有膽走上街頭聲援「『反滲透法犯罪』的韓國瑜、傅崐萁、黃國昌」嗎？！

第三，517到528韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等62位藍白國眾兩黨立委修法違憲，已經明確造成五院職權爭議；
本項憲法爭議必須啟動520才剛就職上任的賴清德總統，依據憲法第44條召集「五院院際職權『爭議協商』」！！本文謹寫總統聲請釋憲及召集五院協商爭議之憲法理由如上。

試問2,350萬台灣人民：你（妳）能把這口氣忍受下去嗎？！

（律師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書