自由開講》對未來新總統賴清德的期許：解決年輕人生活問題、改善民生經濟

◎林正二

賴清德雖贏得總統大選，但在三腳督激烈競爭下，比小英總統少了259萬選票，大部分年輕選票跑到柯文哲那邊。其主因是年輕人長期低薪、買不起猛漲的房屋，以及疫情衝擊旅遊、餐飲、服務業、農漁業等民生經濟，影響民眾生活，失掉很多年輕人與中間選民的支持。

賴政府未來要協助年輕人與弱勢族群解決居住與照顧育兒、長者等問題；提振民生經濟，縮小貧富差距，加速五加二創新產業等的推動，改善投資環境、降低稅收及修改相關法規；加強年輕人及弱勢階層的專業技能教育，創造更多就業機會，提高年輕人與中下階層薪資，擴展農漁市場，縮小貧富差距；加強南向政策功能，拓展東南亞及歐美旅遊市場，以提升觀光、農漁品產值與年輕人、餐飲與旅遊業者的收入，賴清德2028年方能連任成功，相關建言如后。

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賴清德雖贏得總統大選，但在三腳督激烈競爭下，比小英總統少了259萬選票，大部分年輕選票跑到柯文哲那邊。（資料照）

一、協助年輕人解決居住、育幼與照護老人等民生問題

（一）加強公共住宅的興建，抑制房價、補助房租，解決年輕人住的問題。

1、盤整全台廢棄不用、效能有問題、即將淘汰的國營廠房、大學、軍營與國民黨不當黨產等國有土地，跟全台各地聲譽卓著的房地產業者、公共企業合作，並徵用年輕人協助，全面加強建蓋公共住宅，以低廉房租租給年輕人與中下階層。

2、仿效美國，提高房屋與地產稅，用高稅率抑制投機炒房。

3、年輕人與一般民眾的平均月薪，如低於三萬五千元，並住在台北與新北市等高房價的地方，建議每月補助百分之三十左右的房租；居住於其他縣市、收入低於三萬五千元者，依據當地房價與物價，酌予減少房租補助金。

（二）建議政府編列足夠的預算，加強跟全台公私醫療機構與公共企業合作，建構完整的育幼與老人照護機制，並訓練、聘用年輕人，全面免費協助照護依政府標準列為低收入家庭的嬰兒、六歲以下幼童與六十五歲以上老人；每戶每月合計超過四萬元收入的家庭，則依據收入高低，每月繳交一、兩千元不等的照護費，以期新生代無後顧之憂，全力衝刺事業。

二、加強青年創業基金的運用：中央要獎助各地方政府加強運用青年創業基金，調查當地何種產業可供年輕人創業發展，除提供創業基金外，並跟當地社會企業與產業界緊密合作，建立一個可充分協助年輕人創業的平台如「創意育成中心」等，除提供創業所需資訊及教導企業管理與經營知能外，並從資金募集到公司成立、在市場營運，提供全套協助。

三、建構產學官合作機制，提升年輕人就業率

（一）配合外資來台及台商返台投資，協助全台各地建立可媒合民眾尤其是年輕人，創業或工作的健全機制，以及規劃週遭生活與就業環境，俾全國新創科技園區可隨著產業發展，創造就業與創業機會。

（二）獎助媒合新創產業與各大學密切合作，建構相互提供資料與人才學習之平台，提供學生研發與實務操作之機會，從事跟市場開發有關的專題研究，導引學生對市場深入了解的實務觀念，俾學生與學校能配合策略產業發展，激發創新潛能並配合課本理論，學到最新技術與知能，而有助於未來進入該產業領域發展。

四、打造文化觀光產業

（一）增設駐歐美與東南亞的國際觀光單位，透過駐外單位開拓歐美與亞太赴台旅遊市場；提升政府駐外單位的國際觀光行銷能力，擴大政府駐外觀光單位組織，設立國際觀光行銷人員特考，招考有旅遊觀光與行銷專長、外語能力強的專業人才，在世界各重要城市開發觀光市場。

（二）跟國際著名旅館及旅遊業者合作，利用國際知名品牌與企業全球行銷系統，加強拓銷國際觀光市場；跟國際知名旅館管理與服務人員合作，提升我觀光旅館的國際服務與管理品質；加強與全球各著名旅遊業者、團體與航空公司的網路連線，介紹台灣著名景點的旅遊資訊，並設計網路訂購機票及其他交通工具與住宿等的機制。

（三）配合未來東南亞與歐美國家背包客的踴躍來台，獎助各縣市與民間合作開發建設偏遠風景區，投入地方觀光產業的發展。協助各地方政府根據該縣市各地的旅遊景點、古蹟、休閒農場、茶園與果園、養殖場、生態保育、港口與漁港等的發展情況，打造民間投資觀光之機制，以文化與觀光結合的形式，設計具有人文、美學內涵與環保意涵，可擁抱海洋、山川，結合表演藝術、美食、泡湯與美景，具有藝文氣息、山野冒險與田園樂趣的文化觀光套裝旅遊，吸引國內外觀光客，讓地方產業更多元的發展，打造富涵經濟產值的地方文化與觀光產業，以提振民生經濟，增加各地農漁民與年輕人的收入。

五、以文化創建經濟

（一）獎助各地方政府擬定具體可行的「投資文創產業計畫」，包括當地文創產業標的、實施行程、文化經濟效益評估、政府補助金、青年文創基金、稅賦減免等具體資料，以及相關的投資平台，以號召當地民眾投資，創建在地文化經濟。各地方政府要根據民間投資金額比例及文化設施的困難度與重要性等評估，依據該投資文創產業獎助辦法，給予減稅等賦稅優惠，並洽請中央，爭取其他優惠待遇以及資金協助等。

（二）獎助全台各地發掘、整合並協助當地木工、竹編、陶瓷、漆器、民間技藝等傳統產業，跟有志於創業的年輕人結合，以數位化及現代化企業經營方式轉型為文創產業，用打造產業聚落方式，促動經濟發展動能，從活化傳統中開創文化經濟。

六、以⻑照及新創產業開創就業機會

（一）配合部分大學關門所空出來的校舍、教室、建物與土地，依據當地產業發展與就業情況，跟相關民間企業合作，妥善規劃為培育年輕人創業與創新設計及職場訓練的場所，並規劃規劃為照護老人與育幼場所等，招聘年輕人，以提高就業率。

（二）協助全台各地區配合未來⻑照機制推動所發展出來的商機，打造周邊可供相關產業發展的妥適環境，例如老人醫療器材商店、仿效日本的純娛樂老人麻將館、老人服裝店、老人旅遊社、老人健康飲⻝餐廳、老人運動中心等有關老人產業發展的各種設施與商店，並獎助年輕人創業與就業，以開發老人產業商機，繁榮地方。

七、加強全台都更與市容美化，廣招年輕人，除可增強都更與市容整建的效能外，更可提升年輕人就業率

台北、新北、高雄、台南、台中、桃園與全台各縣市甚多陳舊不堪的老屋，而且市街髒亂，政府應有全台都市更新與美化的完整計畫。都更與市鎮的美化，跟人民生活息息相關，各地方政府必須有專職人員走出冷氣房，跟民間社會密切互動，體察民意、蒐集彙整各方意見，才能清楚問題的根源，研擬有效的對策。

職是之故，為提升政府行政效能，建議中央獎助各地方政府廣招年輕人聘用為有給職的行政專業僱員，根據各縣市的都更政策與城鎮整治問題，以志工方式密切地跟社會各界互動討論，全方位地蒐集各項問題根源與民間各界與專家學者意見，分門別類、調理分明地彙整後，再陳交地方政府官員研討解決問題的對策，互助互補，以突破都更推動瓶頸、帶動全台全面發展。

八、改善農產魚品行銷方式

避免農漁民被中間商人剝削；配合南向政策，加強擴展農魚產品外銷東南亞市場，分散市場，提升農魚民收入；配合國內外觀光客的增加，協助農村與魚港轉型為觀光市鎮，拓展農魚民的收入來源。

九、提升基本薪資

（一）政府可立法，規定企業每年應視營運成長與盈餘數額，提撥一定的盈餘比率來提升員工的基本薪資。

（二）透過媒體及輿情促請企業界調整員工薪資之平均比率，高層人員薪資與基層員工之薪資差距不能過大，應縮小差距至一定的合理範圍。

十、透過稅負改革

增加前百分之一的富人稅收，並擴大薪資階層所得稅扣除額與免繳稅額的數額，以縮小貧富差距;並運用所增加的富人稅收，作為青年失業救濟補助金。

十一、遠程方案：長期而言，政府需改革教育，提升整體人力素質，增加就業機會

（一）增編預算，全台中小學均優質化，推動開放式討論教學：配合12年國教的實施，全面推動以小班制的均優質化為教改方向，並從師範、教育體系全方位地改革台灣的傳統教育方式。儘速落實全國社區高中優質化，讓12年國教上軌道，並改革中小學與大學教育機制與教學方式為歐美先進國的開方式教育方式，以培養學生的獨立思考與創造能力以及健全人格與深厚的文化素養，提高整體人力素質，為新生代打下良好基礎，未來能適才適性地充分就業。

同時並增設高職，加強技職教育以及新工業4.0電腦程式技職教育，以提升國民就業知能，強化國家的整體競爭力。

（二）大學須落實就業市場，減少學非所用情形

1、台灣的大學與科技學院太多，大學畢業生程度有如三十幾年前的高中畢業生，加上很多大學院校沒有配合就業市場需求，胡亂設立科系並盲目招生，以致越來越多大的大學畢業生找不到工作，只好充當臨時工或在速食店與便利商店打工維生。針對此學非所用現象，新政府應責成教育部要求各大學院校根據就業市場需求及國家發展需要，提報應裁撤之科系以及減招之科系與人數，報請教育部核備。

2、中央與地方政府應合作，媒合地方產業界跟當地大學密切合作，有關方案如後：

（1）教育部應彙整各大學科系項目並詳細分類後，提供給相關廠商與產業界，請他們依照產業功能與地緣選擇學校合作。為免比較末端的學校如文化等校某些科系乏人問津，教育部應結合財政部酌情以減免某些稅收方式，獎勵廠商與該等學校建教合作。

（2）學校酌情透過地方政府之協助洽請廠商於寒暑假提供學生實習操作的機會，由相關教授指導，俾學生在校時就明瞭市場需求以及自己未來的職業選擇方向。

（3）企業界可依照自己所需人才數額，提供獎學金給合作的大學科系，以挖掘優秀的學生在大二或大三寒暑假時就在該公司或工廠工作，畢業後即進入該公司上班。

（4）企業界可跟大學建教合作，邀請與該廠商產品有密切關係的科系從事研究開發工作，並將研發成果開發成市場產品，利潤與學校共享，學生畢業後並在該公司做事。

（5）學校每年可跟企業界合作，作跟市場開發有關的專題研究，每年主題都不同，由廠商提供研究所需資料與經費，以導引學生對市場深入了解的實務觀念。

（6）大學應根據每個科系性質，加強跟該科系相關之產業、企業的課程設計，以及實務操作如機械系學生對汽車引擎之設計與製造等，並邀請相關產業界人士講課或講習、座談，以增加學生對所主修科系未來相關職場之了解。

（7）五加二創新產業及其他科學園區所在地的大學院校與研究機構，應透過當地政府之媒合，跟該創新產業廠商密切連結合作，建構相互提供資料與人才學習之平台，提供學生研發與實務操作之機會，俾學生與學校能配合該策略產業發展，激發創新潛能並配合課本理論，學到最新技術與知能，而有助於未來進入該產業領域發展。

賴政府未來四年如能落實上述增加年輕人與中間選民就業率、改善民生經濟與縮短貧富差距的十一個大方案，未來的新總統賴清德將可解決台灣世代差距與貧富不均越來越嚴重的問題，為台灣的永續發展，奠定厚實基礎。

（退休駐美外交人員）

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