晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》挺不挺？從賴侯柯「本命區」與「老家」看地緣得票率

2024/01/14 11:11

◎陳建源

選舉時，參選人總是愛說，人不親土親，想要藉由鄉情來與搏感情，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，這三位 2024 總統參選人都是離鄉背井到外地長期發展，那麼這三位參選人的鄉親到底挺不挺自產的參選人呢？

賴清德生於臺北縣萬里鄉，萬里國中畢業後到建中就讀，醫生生涯與政治生涯在臺南發跡與崛起；侯友宜生於嘉義縣朴子鎮，東石國中畢業後到嘉中就讀，警察人生在臺北開始，政治生涯在新北市點燃；柯文哲生於新竹縣新竹市，竹中畢業後到台大就讀，醫生職涯與政治路都在臺北萌跡，這三人的鄉親對於自己在地出品的參選人可是各有擁護。三位參選人在本屆選舉中又因為土地問題，分別被對手打得會灰頭「土」臉，柯文哲先被爆出新竹老家頂樓與防火巷違建，後又有農地改停車場問題；賴清德被挖出萬里老家新蓋的違建；侯友宜的凱旋院包租公與新莊計畫性購地爭議遭點燃議論。與其人云亦云，不如從「本命區」與「老家」看地緣得票率。

賴清德本命區臺南市、侯友宜本名區為新北市、柯文哲本命區則為臺北市，我們先從三位參選人的本命區進行比較。賴清德在臺南市獲得 51%，侯僅有 25.6%，柯為 23.4%，不過相較於蔡英文在臺南拿下 67.38%，兩人有 16% 的差距，賴清德在深綠的臺南暫時穩住過半盤勢；侯友宜的新北市取得 35.2% 、賴清德為 38.6%、柯文哲為 26.2%，侯友宜在本命區略輸賴清德 3.4%，但侯友宜與 2022 年的市長選舉獲得 62.42% 相比，差距高達 27%，等於新北市民已經否定侯友宜當市長的正當性；柯文哲在臺北取得 23.8%，賴與侯分別獲得 38.1% 與 38.1%，相較柯文哲 2018 年在臺北市市長連任時獲得 41.07% ，差距達 18 %，且連賴侯的得票率都輸，這顯得柯文哲在臺北市的厭惡感相當大。以「本命區」來說，賴侯柯三人來說，賴清德算是及格成績，侯柯已經死當。

再從老家來看得票率，賴清德老家為新北市萬里區中幅里；侯友宜老家為嘉義縣朴子市安福里；柯文哲老家為新竹市北區民富里；我們從老家得票率行比較。賴清德在萬里區獲得 47% 選票，侯友宜為 33.0% ，顯然藍營這次在打礦坑老家的議題已經業力引爆，不但沒獲得萬里市民的支持，反而使賴侯差距達 14%；侯友宜老家的朴子，也遭到賴清德的壓制，雙方差距達 16%，離開老家的侯友宜僅有在選舉才回家拜票，讓家鄉的鄉親也挺不下去；柯文哲老家的北區獲得 30% 選票，更分別輸給賴侯的 35.0% 與 33.0%，柯文哲在老家不但沒獲得第二名，還落居老三，慘況不言可喻。以「老家」來說，賴侯柯三人來說，賴清德選得漂亮，而侯柯則是大敗虧輸。

（作者提供）

從「本命區」與「老家」看地緣得票率，賴清德獲得老市民與老鄉親的支持，而侯友宜與柯文哲卻被自己的市民和鄉親所被棄。其中侯友宜因為這次的躁進選總統，把自己的政治生涯全部賠進去，侯友宜敗選回到新北市續任市長，顯然需要面對可能被罷免的壓力。

資訊服務業

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書