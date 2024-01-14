自由開講》挺不挺？從賴侯柯「本命區」與「老家」看地緣得票率

◎陳建源

選舉時，參選人總是愛說，人不親土親，想要藉由鄉情來與搏感情，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，這三位 2024 總統參選人都是離鄉背井到外地長期發展，那麼這三位參選人的鄉親到底挺不挺自產的參選人呢？

賴清德生於臺北縣萬里鄉，萬里國中畢業後到建中就讀，醫生生涯與政治生涯在臺南發跡與崛起；侯友宜生於嘉義縣朴子鎮，東石國中畢業後到嘉中就讀，警察人生在臺北開始，政治生涯在新北市點燃；柯文哲生於新竹縣新竹市，竹中畢業後到台大就讀，醫生職涯與政治路都在臺北萌跡，這三人的鄉親對於自己在地出品的參選人可是各有擁護。三位參選人在本屆選舉中又因為土地問題，分別被對手打得會灰頭「土」臉，柯文哲先被爆出新竹老家頂樓與防火巷違建，後又有農地改停車場問題；賴清德被挖出萬里老家新蓋的違建；侯友宜的凱旋院包租公與新莊計畫性購地爭議遭點燃議論。與其人云亦云，不如從「本命區」與「老家」看地緣得票率。

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賴清德本命區臺南市、侯友宜本名區為新北市、柯文哲本命區則為臺北市，我們先從三位參選人的本命區進行比較。賴清德在臺南市獲得 51%，侯僅有 25.6%，柯為 23.4%，不過相較於蔡英文在臺南拿下 67.38%，兩人有 16% 的差距，賴清德在深綠的臺南暫時穩住過半盤勢；侯友宜的新北市取得 35.2% 、賴清德為 38.6%、柯文哲為 26.2%，侯友宜在本命區略輸賴清德 3.4%，但侯友宜與 2022 年的市長選舉獲得 62.42% 相比，差距高達 27%，等於新北市民已經否定侯友宜當市長的正當性；柯文哲在臺北取得 23.8%，賴與侯分別獲得 38.1% 與 38.1%，相較柯文哲 2018 年在臺北市市長連任時獲得 41.07% ，差距達 18 %，且連賴侯的得票率都輸，這顯得柯文哲在臺北市的厭惡感相當大。以「本命區」來說，賴侯柯三人來說，賴清德算是及格成績，侯柯已經死當。

再從老家來看得票率，賴清德老家為新北市萬里區中幅里；侯友宜老家為嘉義縣朴子市安福里；柯文哲老家為新竹市北區民富里；我們從老家得票率行比較。賴清德在萬里區獲得 47% 選票，侯友宜為 33.0% ，顯然藍營這次在打礦坑老家的議題已經業力引爆，不但沒獲得萬里市民的支持，反而使賴侯差距達 14%；侯友宜老家的朴子，也遭到賴清德的壓制，雙方差距達 16%，離開老家的侯友宜僅有在選舉才回家拜票，讓家鄉的鄉親也挺不下去；柯文哲老家的北區獲得 30% 選票，更分別輸給賴侯的 35.0% 與 33.0%，柯文哲在老家不但沒獲得第二名，還落居老三，慘況不言可喻。以「老家」來說，賴侯柯三人來說，賴清德選得漂亮，而侯柯則是大敗虧輸。

（作者提供）

從「本命區」與「老家」看地緣得票率，賴清德獲得老市民與老鄉親的支持，而侯友宜與柯文哲卻被自己的市民和鄉親所被棄。其中侯友宜因為這次的躁進選總統，把自己的政治生涯全部賠進去，侯友宜敗選回到新北市續任市長，顯然需要面對可能被罷免的壓力。

（資訊服務業）

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