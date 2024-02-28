自由開講》重視轉型正義，就是保護國家安全兼論新政府的轉型正義藍圖

◎邱志偉

這是蔡政府執政的最後一個二二八和平紀念日，也將提醒我們回顧過去八年，執行轉型正義工程上，是否已經足夠？不足之處何在，如何改進，又該記取那些教訓。此外，國人恐經常誤解轉型正義是種歷史清算，實則不然。能夠有清晰的認知轉型正義工作對現代社會的意義，不只有助於國家進步，更能夠捍衛國土、保護國家安全。

在民進黨第二次執政的這八年，我們成立專責處理轉型正義的機構：促轉會與黨產會，在促轉會解散後也有行政院推動轉型正義會報，以及常設的行政幕僚單位，但我上網了解之後，自從促轉會解編以來，促轉會報只開過三次。固然根據行政院推動轉型正義會報設置要點，是要按每六個月開會一次，但就以推動頻率來說，只有一年開二次，實在顯得政府對此議題不夠重視。

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圖為2022年，運作四年的促轉會拆下招牌宣告正式解散。（資料照）

因此，我建議針對轉型正義會報未來應該最少按季召開，一年不能少於四次，且每次開會都應該針對轉型正義工作進行該有的進度考核，包含檔案開放的比例，不義遺址登陸的件數，以及許多威權象徵移除的最新進展等，由於這都涉及跨部會業務，若未能在行政院平台獲得有效處理，該場域將失去意義，也是未來新政府上台，接手該會報，務必要質變與量變。

另一方面，這幾年其實就我實際了解，許多國安機關的受訓過程，已經有導入轉型正義相關課程，但實有不足，在此必須加以論述。首先，在國安機關加入轉型正義課程的重要性在於，要了解機關真正執行工作的歷史脈絡後，才能更清楚自己的工作定位與導向，未來面對國安問題時，才能更加從本土核心脈絡來了解工作的意義，守護的價值是甚麼。再者，許多相關人員對於政治檔案的抵抗，不能推給一句時間就能解決，應該要透過更多人了解開放檔案的重要性，以真心去面對歷史，才能爭取國人信任，執行國安工作也能相較更加順利。

就以最近的海巡事件來說，國內又有許多人認為中國有理等等，但這已經不是第一次出現這樣狀況，甚至立法院內都有委員涉犯國安問題，其實都來自於國人長期的敵我不分，而無法對台灣這塊土地有使命與感情，這真的令人十分遺憾。至少過去八年來，蔡總統有建立起許多人權教育以及活動，人權館也正式營運，但人權的紮根必須要更深、更長，必須有持續性、不可間斷的路徑延續。

最後，則是對新政府的提醒。由於未來國會不是執政黨多數，想要在國會再有新的轉型正義法案通過，相當困難，反而該回頭想的是，如何在過去八年民進黨主導通過的「促轉條例、政治檔案條例以及黨產條例」等法的基礎上，更加深化的執行轉型正義工作。

若說過去八年還有許多摸索期，接下來四年則必然是戰鬥期，我要提醒新政府的事情是，涉及「開放檔案、清除威權象徵甚至中正紀念堂轉型」等指標性工程，是行政部門就可執行的工作，不要還認為卡在國會。記憶永遠跟時間賽跑，推動轉型正義工作，我盼新政府要有清晰完整藍圖，在最快時間內做出國人有感成效，讓轉型正義工作，不要只剩下儀式感卻缺乏實質意涵與溫度。

（立法委員）

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