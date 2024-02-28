自由廣場》（鏗鏘集）傷口的花，希望的樹

◎ 李敏勇

一九四七年的二月廿八日，台灣因前一天在台北緝菸傷人事件而引發抗爭。戰後據台統治，被以祖國期待的中華民國，以行政長官公署形同類殖民統治，貪贓枉法，倒行逆施，民怨大爆發，彌漫全台。

各地士紳賢達紛紛參與調查委員會，緩和民怨衝突。行政長官公署一面談判，一面請求蔣介石派兵來台鎮壓。三月初，增援軍隊到基隆，開始肆行全台清鄉屠殺，參與協調的知識份子文化人被逮捕殺害，祖國夢竟成戰後台灣悲劇性的開端。

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二二八事件後，未及三年，中華民國就被中華人民共和國取代，因代表盟軍接收的台灣而僥倖存在的流亡政府。黨國化的中華民國以反共為名，實施戒嚴體制，不分台灣本地人或外省人異議份子在白色恐怖時期被以感化之名流放綠島，柏楊的「在那個時代，多少母親，為她們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣」鐫刻在綠島人權紀念園區的碑林，紀錄黨國專制的惡行。

二二八的歷史記憶在戒嚴專制時期被空白化，一九八七年，以公義和平運動為名追溯重建被壓抑的歷史，仍被黨國體制的軍警鎮壓，但隨著政治改革的社會抗爭，這一年戒嚴被解除。戰後的民主化開展在血與淚中形成，迄二○二三年，台灣的「完全民主」被英國「經濟學人」譽為亞洲之冠，全球第十，卻見中國國民黨主席抨擊民進黨執政反民主，中國國民黨不知珍惜民主化發展，敵視轉型正義，迷戀黨國幽靈，甚至思慕共產黨中國。台灣的國家困境在此！

一九九○年代十年間，卅多位出生於一九四七年，在文學藝術界、學術界、政治界參與社會改革運動的二二八之子，組成「四七社」，以「從死滅追求再生，追尋國家重建、社會改造」的信念，在各自領域與公共場域努力，深信邁入新世紀台灣應有政治新貌。民進黨取代中國國民黨執政也是自新世紀開始，但台灣的國家仍牽扯於中國牢結。

二二八事件的歷史轉化在文學藝術作品彷彿傷口的花，回憶悲傷的歷史，台灣人要在死滅裡種希望的樹。紀念二二八事件，應該具有國家重建社會改造的信念，而非行禮如儀。生活在台灣這個國家的人們要尋求和解與共生，努力建構正常國家，形塑新社會。

（作者是詩人）

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