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自由開講》遲來的正義不該淪為政治工具

2023/10/13 17:35

宋辰裕

2024總統大選進入倒數階段，四位候選人磨刀霍霍，端出各式政見牛肉來爭取支持。近日，因侯友宜主張廢除促轉會，讓轉型正義再度成為大家討論的熱門選舉話題。

台灣做為世界上「戒嚴時間第二長」的國家，過去在國民黨威權統治下，爆發二二八、白色恐怖等事件，當時的國民黨政府透過「未經正當程序」的司法審判進行鎮壓，造成上萬件無辜的政治迫害，至今仍有許多受害者和家屬未獲得應有的真相。

至2016年蔡英文政府上任以來，開始正視過去國民黨不願意面對的議題，推動一系列轉型正義相關作為，包含成立促轉會、增設行政院不當黨產委員會及推動法案立法等，目的就是希望早日揭露真相，來和受害者家屬達到和解。筆者雖肯定蔡總統的努力，但台灣在推動轉型正義上的力度仍遠不及其他國家。

侯友宜，日前受訪時表示，他當選總統後會把促轉會打掉重練，但事實上，促轉會早因任期屆滿在去年解散。（本報資料照）

舉例而言，二戰後的國際社會看見納粹在德國對猶太人的所作所為，促使各國政府揭露自己國家在過去所犯的錯誤，並成立「真相和解委員會」，以平息歷史事件所遺留的社會衝突及問題。其中，南非政府更以「用特赦換真相，用真相換和解」的方式來推動轉型正義，特赦配合調查、詳細闡述自己過去罪行的加害人，讓受迫害的黑人族群透過還原真相來和壓迫方的白人達成和解，成為世界上推動轉型正義的典範。

前陣子，作為二二八罹難家屬的民眾黨總統參選人柯文哲，接受法律白話文運動專訪節目中表示，對於轉型正義「什麼都不做，慢慢地淡忘是最好的做法」、「台灣要處理的問題太多，不該拘泥於此」，不禁讓筆者質疑柯文哲在盤算什麼？難道是要騙取那些不願做、也不支持推動轉型正義的選民支持嗎？同樣身為總統參選人的國民黨籍侯友宜，日前受訪時表示，他當選總統後會把促轉會打掉重練，但事實上，促轉會早因任期屆滿在去年解散。侯友宜身為總統參選人卻不清楚轉型正義的進程，根本毫不在意此議題？國民黨是威權歷史下的加害人，卻不願公開「被消失」的資料，這要如何讓人民相信，侯友宜上任後會繼續認真處理轉型正義的議題。

目前多數台灣人民對於轉型正義的瞭解尚不充分，不僅因為其不曾經歷過這段威權歷史，也因非受害者親屬，自然對轉型正義較為陌生。此外，許多政客每逢二二八紀念日，利用出席活動的機會進行「假哀悼」、「假慰問」，讓外界質疑這些人根本是以消費受害者家屬的方式來騙取選票，這種政治操作使更多人選擇淡忘這段歷史，故這些政客在某種程度上也成為轉型正義推動上的阻礙。

轉型正義要繼續做，也必須做，雖然筆者未曾經歷過這段歷史也並非受害者家屬，但能深深體會受害者與其家屬想追討真相的感覺。在等待真相揭露的過程中，並不是要追討加害者所犯下的過錯或製造新的社會對立，而是透過尋找「被消失」的真相，讓社會記取歷史教訓，促成和解、團結，使台灣的民主更加深化。同時，筆者也認為轉型正義需從校園開始扎根起，讓學生能透過教育來理解轉型正義的重要性。

中研院副研究員吳叡人曾說過：「轉型正義不是道德說教。」期盼台灣社會可以更加關心這個議題，也期許政府能夠加大推動轉型正義的力道，讓受害者家屬能早日得到遲來的正義。

（東吳大學政治系學生）

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