自由開講》抄襲、大中華、禮義廉恥：論侯友宜的教育政策

蘇姵亘

侯友宜近日召開了教育政策記者會，不僅「致敬」賴清德私立大學學費補貼的政策，還獅子大開口加碼提供私立大學學生每人五萬元的學雜費補助。這遠超許多大學學雜費的政策牛肉，讓人不禁好奇其提出前是否經過通盤政策考量？還是只是為了跟競爭對手比拚，胡亂加碼？

筆者回想起不久前，國民黨才大肆批評，賴清德的私校補貼政策是大撒幣政策，如今竟拿香跟拜，為了選票，不惜抄襲其他候選人的政策，其搖擺不定的立場，令人不禁懷疑侯友宜的高教政策究竟為何？再者，若細究侯友宜的其他教育政策，筆者也只看到口號標語，未見到明確的政策規劃。

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侯友宜日前召開教育政策記者會，「致敬」賴清德私立大學學費補貼的政策，還加碼提供私立大學學生每人五萬元的學雜費補助。（本報資料照）

除了私校學費補貼政策外，侯友宜在記者會也表示，中華文化是我們的根，不該被遺忘，會在課綱中調整去中國化的內容。另外，侯友宜也在國民黨自行舉辦的國慶典禮上指出，他最重視禮義廉恥、是非分明。如果他當總統，一定會恢復禮義廉恥教育。這不禁也讓人懷疑，難道侯友宜要讓台灣的教育現場倒退四十年，回到威權時期，要學生倒背黃河、長江起源何處？牢記中國各個省分簡稱為何的那個年代嗎？

仔細觀察，侯友宜的大中華思想，其實就是中國以文化共同體的模糊概念統戰臺灣的工具之一。侯友宜只是在同溫層中尋求認同與溫暖，卻始終看不見台灣已是個容納各族群文化色彩的多元社會。「你的國族認同，不是我的身分認同」，身為總統候選人，卻對他國領土有著荒謬的想像。侯友宜究竟是想吃中國豆腐，還是被中國吃豆腐，顯然後者可能性比較大。

拿掉與台灣社會連結薄弱的「中國」符碼，打開歷史觀點在教育現場的能動性，才是108課綱的宗旨與變革。請侯友宜別忘記2015年夏天的反黑箱課綱運動，臺灣社會與教育需要的是檢討國民教育帶給兒少過勞課業壓力的現象，挖掘學生多元的生活經驗，以學生為學習主體，並兼顧生涯探索及發展，打造可以讓學生在學習過程中，自我探索的教育環境。教育的宗旨是為傳遞文化與制度，涵育未來世代的公民素養，並培養其成為重視多元價值和關懷社會永續的公民，而不是服從威權的順民。

因此，任何人都不應把個人、特定群體或政黨的政治意識主張，強硬放入國民義務教育中，進行意識形態的灌輸。更不該為了反對在思想或行為上非我族類者，而高舉缺少禮義廉恥的大旗，讓教育系統走回過去的老路，為鞏固威權而服務，限縮教育自由多元發展的可能性。

最後，筆者認為，侯友宜與其想用禮義廉恥框架台灣未來世代多元發展的自主性。不如先好好在國民黨內，落實這套理念，教導其黨內成天造謠，不斷製造社會對立的這些立委參選人，禮義廉恥這四個字要怎麼寫。和台灣的青年學子相比，這群人，顯然才是台灣社會最該接受禮義廉恥教育的人。

（大學生）

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