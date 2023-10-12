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自由開講》由私校補貼政策一窺侯友宜競選政見的空洞

2023/10/12 16:44

黃崇祐

做為國民黨總統候選人，侯友宜的言論從其參選至今，不斷引起社會大眾的關注，媒體和公眾對他千篇一律的回答方式和失言事件已經表示「不意外」，這也引發外界質疑他是否具備足夠政策思考能力和領導國家的才能。

回顧過去校園演講，侯友宜因一段「答非所問」的影片在社群媒體上廣泛流傳，一夕之間成為全國媒體關注的焦點，並引發學生與社會大眾對於侯友宜表現的大量質疑。隨後其以「閉門準備」下一場校園演講為由，逃避媒體的提問，但這並無法掩飾其胸無點墨的事實。侯友宜接下來在一系列議題的陳述上也不斷遭受批評，從兵役、外交到近期的教育政策，多數時候皆無法針對社會大眾的質疑，提供明確且正面的回覆。

筆者以學生最關心的教育政策為例，侯友宜的言論從一開始批評民進黨對私校學雜費補助政策是「大撒幣政策」，到後來也轉向支持私校生，並進一步提高補助額度。其前後不一的政策立場，除了讓外界霧裡看花外，面對補助經費來源的質疑，侯友宜也答得不清不楚，聲稱「提高教育經費編列的下限可以解決預算不足的問題」。但他沒想到的是，任意調高教育經費編列的下限，將會排擠到其他的政府預算編列。如果今天犧牲掉的是國防、社福預算，那對整體國家安全與社會安全網建構，將會帶來莫大衝擊。故筆者在此想請問侯友宜，在你不遵守財政紀律，亂開支票的補貼政策下，是要犧牲掉哪一部分的預算，來填補經費的空缺？

侯友宜在一系列議題的陳述上不斷遭受批評，從兵役、外交到近期的教育政策，多數時候皆無法針對社會大眾的質疑，提供明確且正面的回覆。（本報資料照）

台灣社會需要一位能夠獨立思考並具備清晰政策思維的領導者，而不能僅僅是一位「模仿者」。侯友宜的言論缺乏深度和具體目標，使人懷疑他是否能夠有效地擔任總統一職，儘管大家都保持著「好的政策都歡迎」的態度。但政策的擬定還是必須考量到國家的財政現狀，否則，這些政見最終注定淪為一張張無法兌現的空頭支票。

（輔仁大學廣告傳播學系學生）

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