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自由開講》回應侯友宜：生育政策應該從產前到產後全面性照顧！

2023/09/27 17:23

◎ 陳玫儀／台灣生育改革行動聯盟 秘書長

◎ 王舒芸／中正大學社會福利系副教授

◎ 覃玉蓉／婦女新知基金會秘書長

國民黨總統候選人侯友宜日前召開「助生育、添好孕、強國運」記者會，宣布「補助凍卵」、「提高育嬰留職津貼」以及「三胎家庭房屋補貼」三大政見。然而，我們認為以上三點政策恐怕是「難助生育、難添好孕、難強國運」。

圖為國民黨總統參選人侯友宜25日出席「助生育、添好孕、強國運」政策發布記者會。（資料照）

首先，礙於《人工生殖法》的限制，在台灣合法使用人工生殖技術的對象只限已婚的異性戀夫妻，女同志家庭、不婚卻想生小孩的女性即便可以「凍卵」，也無法利用人工生殖技術孕育生命，此謂「難助生育」。

再者，我們樂見提高育嬰留職津貼以降低照顧導致的所得損失，但現行育嬰留職停薪津貼仍以投保薪資計算，無法提供適切的所得保障，很難實質鼓勵家庭中經濟能力較好的家長也一同承擔照顧。此外，有更多的孕產家庭因為面臨請育嬰假被刁難、被要求自行找職務代理人，或是回到職場後，發現被調職或轉單位，最後造成「有假卻不敢請」的困境。呼籲各黨總統候選人，除了端出提高育嬰留職津貼的牛肉之外，應該積極降低職場對孕產家庭的敵意環境，否則根本「難添好孕」。

而對於敢請又能請假的家庭，應該提供更有彈性的育嬰假，現況一次至少要請一個月的育嬰假並不完全符合育兒家庭的需求，如：例如帶小孩打疫苗、看牙、塗氟，幫小孩辦理證件、戶口、銀行帳戶變更等等只需請一天假，根本不需要一整個月的育嬰假。因此我們呼籲育嬰假應開放以小時或日為單位的彈性請假，或大幅擴充現有一年七天的家庭照顧假至十四天以上不扣薪，皆是可行的方向。

最後，台灣現在面臨的困境並不是「從兩胎到生三胎」，而是女性「連第一胎都不想生」，從「不想生」到「願意生」有多管齊下的政策可採用，例如，在生產前，國家提供以家庭為主體的生產教育，扭轉生產的負面印象; 生產中，納入助產師服務，降低生產過度醫療化與生產焦慮; 生產後，國家提供新生兒家庭連續性的支持服務，如：居家訪視、家務整理、育兒指導等等，或是居家臨時托育喘息服務，並非如目前只有高風險家庭可申請部分服務，而是有生育的家庭就能自然而然得到這些應有的照顧，不需要焦頭爛額四處尋找資源。

全球知名的女性主義經濟學家南西‧佛伯爾指出：「家長撫養出快樂、健康、成功的孩子，其實就提供了一項非常重要的公共財。受益者不只限於孩子本身，雇主會因為能僱用高生產力的勞工而受益，老年人因為年輕世代繳稅維繫社會安全體系而受益，全體公民因為隔壁住了貢獻有創造力且守法的鄰居而受益。」我們認同這樣的主張，在此呼籲未來的國家領導人，應該從產前、產中到產後提出完整的生育政策，提供優質照顧，創造重要公共財，才能真的提高生育率、強國運。

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