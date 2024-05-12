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自由廣場》缺席總統就職典禮 恐失禮也無理

2024/05/12 05:30

◎ 張惠博

聽聞國民黨立委決議將集體缺席五二○賴清德總統就職典禮，國民黨團書記長稱當天會在立法院進行公務。對此，綠委指出， 五二○是中華民國盛事、台灣民主大喜事，立院是憲政機關，總統府早就發出邀請函，廣邀不分黨派立委共襄盛舉，國民黨立院黨團決議不出席，理由是立院會期還在進行、監督國政優先，惟民進黨團幹事長吳思瑤指出，當天立法院八個委員會已有六個調整議程，就是參與五二○交接大典，且地理距離非常近，只要二分鐘車程，所以時間、距離皆不是問題，剩下的恐怕就是政治的現實考量了。

吳立委指出，兩相比較，同樣在開議期間，國民黨願意千里迢迢飛到北京，面見中共黨政軍高層，甚至，國民黨立委也願意組團到太平島宣揚國威，太平島、北京都願意去了，為什麼國民黨立委不願意前往凱達格蘭大道總統府？更有立委表示，五二○總統就職典禮是國家大事，希望朝野都可以共襄盛舉，選舉輸贏是一時的，但國家發展是長遠的，希望國民黨可以放下對立，並能與民眾黨一同出席，這是誠摯的邀請。

對於藍營縣市首長將缺席總統就職，向來說話直白的王世堅立委強調，這是國家盛事、大事，藍營首長大可不必這樣，要有基本風度，尤其各縣市政府，每年建設補助都需要中央幫忙，大家應捨棄政黨成見，在國家大喜日子跟總統歡欣碰面，這會是個好的開始，連這點起碼的風度都沒有，怎麼談朝野合作呢？

藍營立委或縣市首長仍決議集體缺席，意在造成壁壘分明，繼續朝野對立，不願當面給予祝福，恐不利於國家的團結與社會的和諧。固然，政治人物有其政黨屬性，但在問政或參與國家事務，仍須擁有更高與更寬廣的胸懷，才能有益國家發展。不過，以三個多月來的國會現象，距離理想的國會，恐還有不小的差距。

思想家亨利梭羅說：「如果有個人沒有跟同伴們齊步並進，也許那是因為他聽到不一樣的鼓聲。」；看著不同陣營政治人物的表現，應可理解，其內心想的是什麼，可是，為了國家團結，政治人物也應相互聆聽，特別是去聽另一種鼓聲。因此，前總統也宜獲邀參加賴總統的就職典禮。

（作者為彰化師範大學前校長）

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