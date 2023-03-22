自由開講》二二八慘案究責 為何仍原地踏步呢？

玉芬

每年一到二月，從解嚴以後，多數關心台灣民主改革人士會主辦二二八事件追悼事宜，年年如此，卻在原地踏步。所謂囗頭道歉，撫平傷口、繼續溝通變成一個定調，事情經過70多年，卻沒看到官方正式道歉、追究責任。

為什麼會拖延這麼久？所謂正義轉型，也無法做出全盤的分析，因為還有許多資料被封鎖，為什麼呢？蔣氏王朝和聽話的劊子手如陳儀、彭孟緝等人尚未被懲罰？被害家屬一個個老去，若無完整史料檔案和口述歷史，這個悲慘的浩刼將無法彌補，無法讓世人窺見全貌。

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今年二二八事件76週年「拆除威權 起造新國家」遊行活動，民眾手舉76周年紀念牌，手拉起白色長布條，遊行至二二八事件引爆地紀念碑天馬茶房前，獻花悼念受難者（資料照）

反觀二次大戰期間一些惡行已經在某些程度上平反。例如珍珠港事件後，美國羅斯福總統在1942年下行政命令9066款，羈押日裔美國人到集中營，戰後釋放他們回原居留地，之後經過許多日裔美人和有識之士多方努力、遊說國會，終於在1988年雷根總統時簽署Public Liberties Act of 1988, 坦承錯誤並正式官方道歉，每位受害人賠償兩萬美元，換成2023約為$50,860.52。比起七十多年的二二八事件，那些受害的日裔美人幸運多了。

另外世人最矚目的猶太人大屠殺，全球各地猶太人和仗義之士的調查和鼓吹，世界許多國家都設有猶太人大屠殺博物館 Holocaust Museum。位於美國首府佔地1.9 英畝的紀念堂於1993正式開幕，列有無數倖存者的專訪錄音或視頻，期以普及全民教育，讓悲劇不再發生。從開放至今約二十年，超過四千七百萬人次造訪，另該中心也編列大屠殺百科電子書Holocaust Encyclopedia, 發行十九種語言，在2021 一年內已有來自全世界二百三十八個國家和地區人士點閱二千一百多萬次。

最大的懲罰，莫過於位於德國首都柏林的 The Jewish Museum Berlin 於2001 年正式開放。佔地三千五百平方米的室外博物館有大型深灰色如棺木的石碑，和一個展覧廳，當中詳列猶太人自中古世紀開始定居德國，希特勒大量殺害猶太人的歷史，鉅細靡遺。在柏林城還留著許多當年被盟軍轟炸半毀的建築物，包括當時一座教堂，這些證見了二次大戰的慘劇，更提醒德國人及造訪的國際觀光客，歷史不能被遺忘、不能重演。希特勒一人的罪行，至今讓德國人，尤其柏林居民，背負著歷史包袱和傷痛。

至於金錢賠償更是不計其數，早在 1951年，當時德國總理 Adenauer 通過法規承認並允諾賠償二次世界大戰時德國所犯下無法形容的罪行，導致受害者不可言喻的精神和物質損傷，於次年1952成立Conference on Jewish Material Claims Against Germany；往後二十年總賠償金額超過919百億美元約778百億英鎊。

反觀二二八事件，政府是否礙於史實、礙於所謂正義和面子，無法全面掌握而原地踏步呢？是時候平反二二事件受難者家屬和賠償那些被無辜殘害的台灣精英及其家屬。THE TIME IS NOW！

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（聖荷西卅立大學終身榮退教授）

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