自由開講》加速以大學衍生企業為主的科研新創動力

◎方旭偉、王筑萱

近年來，各國日漸重視大學和產業間的合作，以激發出更多的創新知識潛力，並期望將這種潛力擴展至商業領域。在眾多將創新知識落地應用的方法中，「大學衍生企業」可以被視為是最有效的轉化方式之一。以美國矽谷為例，矽谷最初是從灣區的諸多大學，例如史丹佛大學、加州柏克萊大學等名校中形塑而成，孕育出許多知名企業，其自由的創新創業環境為產業帶來了嶄新的研究和技術突破，尤其是生醫和電子資訊領域。

這也顯示了大學在培育人才及深化研究量能方面扮演著關鍵的角色，並為創新創業提供最理想的孵化環境。因此，美國、日本與澳洲等國對此十分關注，並陸續推動大學衍生企業相關措施 ; 反觀我國，在此面向雖有一定的利基與優勢，但卻也有一些限制，如何克服這些限制，放大可運用的利基與優勢，來強化國際競爭力，或許是當務之急。

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首先，台灣以中小企業為主的產業生態，其優勢在於能夠靈活地轉型，迎接新的挑戰，而近年台灣積極推動新科技產業鏈的形成，大學教授在科研創新的啟動中扮演著不可或缺的角色。況且政府近幾年也逐步推動大學衍生企業的發展，國科會、經濟部都有推出相關計畫，鼓勵大學建立創新創業的環境，特別是在教授創業方面，透過法規的調整、「研發成果萌芽計畫」（簡稱萌芽計畫）及「新型態產學研鏈結計畫」（簡稱價創計畫）等。

由於政府的引導，開始帶動高等教育創新創業制度的建立與發展。在技術移轉方面，經過多年努力已形成清楚的法規；租稅優惠上，政府的計畫有明確分配與延緩課稅的機制，現今各大學多持開放心態，願意讓利給研究團隊；人事方面也有清楚的借調辦法；在資金方面，政府設立多項創業計畫補助及國發基金等提供資金支持，顯示政府正逐漸完善相關法規，致力於創造大學良好的創新創業環境，有助於大學創新知識落實於社會。

儘管政策的推動為大學創新創業環境帶來些許進展，但同時也產生了一些限制。當初《技術及職業教育法》第23條的草案中，提及「大學衍生企業」的名詞規範，然而卻於立法院一審時遭刪除，之後便再無下文。法規上的限制成為辦理大學衍生企業時的一大阻礙，也使得教授們時常面臨觸法風險。目前創辦衍生企業的教師無法擔任董事長一職，除造成投資者對團隊的質疑，也難以確定公司代表人，這樣的法令限制使得募資更加困難，進而影響到衍生企業的發展，使其難以茁壯成為對社會有實質助益的企業。

此外，大學衍生企業之所以難以實行的原因，除了法規上的限制外，政府各部會缺乏協調溝通機制亦是一大主因。即便現今國科會、經濟部都有相關計畫鼓勵大學的創新事業發展，可是主管大學的教育部尚未建置相關制度，各部會的匹配度低，使大學衍生企業的成立窒礙難行。

即便現今國科會、經濟部都有相關計畫鼓勵大學的創新事業發展，可是主管大學的教育部尚未建置相關制度，各部會的匹配度低，使大學衍生企業的成立窒礙難行。（資料照）

再者，政府計畫中設定的過高績效目標，不僅無助於衍生企業的發展，相反地，對於大學衍生企業的長期發展相當不利。因為對於一個新創企業的成長來說，初創階段鑑價越高未必代表越好，企業需要有適當的發展空間。然而，政府對學校創業的諸多計劃補助中，往往被政績的框架所左右，缺乏中長遠的思維，忽略了企業成立後續長期經營的重要性。

最後，現今依然有諸多聲音對於完全開放教授創業存疑，但大學是創新知識最為豐富的環境，教師運用學術研究的創新知識創業，這不僅可以為學生帶來更多實務概念，同時也能推動社會經濟和產業朝向良好的方向發展。因此，政府在大學衍生企業的相關政策、法規或計畫上，應避免過度堅持公家機關的防弊思維文化，給予適度的鬆綁，建立更多大學創新知識的落地管道，讓教師在教學與研究之餘，有更多社會服務的可能。

（國立臺北科技大學特聘教授、國立台灣師範大學教育學系學士生）

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