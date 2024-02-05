自由開講》蔡衍明請不要混淆視聽

◎陳啟濃

旺旺集團創辦人蔡衍明在所屬企業員工尾牙餐會的一席講話，讓人感受到為中共以商逼政心切，對目前兩岸關係錯誤的說明，讓人感到十分遺憾。

旺旺集團創辦人蔡衍明。（資料照）

先不去認真探討旺旺集團到底如何在中國一路竄起大發利市，因為其實像郭台銘的公司也偶爾會受到政治的干擾，旺旺中時集團這樣的受盡中共的恩寵，本身就不像中共一貫的對待商人的「養、套、殺」的政策。朝著這樣脈絡思考，就不難想出為何蔡創辦人常常要幫中共發言。

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蔡創辦人說他從小就一直認為自己是中國人，這僅只是一個民族的概念，因為現在台灣的國家意識已經進展到所謂的「中國人」就是只住在中共統治下的中國人民。就像很多常常在國際上走動的台灣人，不喜歡自己台灣人的身分跟中國人混淆，而受到鄙視的態度。

而且蔡創辦人犯了一個邏輯上很大的錯誤，跟目前一般在台灣親共的媒體與政治人物的說法是非常一致的。這些人一貫的說法是台灣的經濟必須依靠中國，然而這幾十年來的經驗告訴我們，跟中國的經濟越密切，台灣的經濟並沒有更好。反而要常常受到中共慣用的政治手段處理經濟問題的方式，以達到統戰台灣的目的。

蔡創辦人另一個錯誤是解決兩岸問題開啟兩岸經濟大門的鑰匙是在中共手上，並不是台灣政府在閉門造車。再說四百年來台灣一直是個海洋國家，要賺全世界的錢，不能把經濟鎖死在中國大陸。蔡創辦人是經濟人才應該懂得「風險分散」的觀念，台灣跟中國可以是兄弟之邦，但絕不能葬送台灣的國家地位奉送給中共。

蔡創辦人也應該要警覺，正因為有民主台灣才有旺旺集團的坐大，因為中共要滲透台灣人的企業台灣人的媒體，才能進行政治滲透以及用經濟方式統一台灣。哪一天一國兩制，或是中共勢力已經介入台灣，那就是旺旺集團讓中共接管的到來，創辦人那時候可能就沒有機會站在台上大放厥辭了！

（政治評論員）



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