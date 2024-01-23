自由開講》逃兵少將叫囂武統：暴露中共色厲內荏本質

◎宮臨冬

近日，中共解放軍少將羅援在大陸媒體上高調宣稱對台灣問題要「做最壞的打算」並獲島內部份親中派媒體大量轉發，而其言辭之強硬讓人不禁思考其言行背後的政治動機。然而，當我們回顧羅援的軍事歷程時，不難發現他曾是一位戰爭逃兵，這一事件不僅使羅援的聲明失去了說服力，更揭示了中共的色厲內荏本質。

中共解放軍少將羅援。（圖片來源：the Real China-真实的中国）

逃兵將領的武統呼聲

在最近的一次東方衛視節目《這就是中國》中，羅援表達了對台灣問題的極端態度，聲稱「如果你不認為你是中國人了，又霸占著我們中國的領土台灣，那我們絕對要收復台灣；如果你要抵抗，那你必須要付出代價。」這樣的言論無疑彰顯了中共對台灣的強硬態度，並表現出對統一的極度渴望。

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然而，值得注意的是，羅援自己卻有著一段軍旅生涯的醜聞：他在1979年中越戰爭爆發前的1978年底，突然從雲南前線被調回北京，避開導致解放軍死傷三萬餘人的中越戰爭。這讓人不禁質疑，羅援是否是早知戰爭即將爆發，利用家族關係及特權調職返京，以免命喪戰場。

逃兵背後的家族特權

羅援的家族背景顯示了他在中共體制中的特殊地位。他是羅青長的兒子，而羅青長曾擔任中央調查部（國安部前身）部長。此外，羅援的兄弟羅揚更是中國文聯副主席，紅二代兄弟之間的關係構成了一種特殊的權勢網絡。這使得羅援在軍事和政治領域都能夠得到不尋常的關照，逃避軍事責任的懦夫行徑更讓人懷疑他是否有資格談論國家安全和武統議題。

羅援在回應質疑時曾表示，兄弟與家族成員雖有部分在國內生活和工作，但並不等於不愛國。然而，這種羅援卻從未回應他當年選擇利用特權逃避戰爭的原因，也無法洗刷他在共軍中盛傳的「逃兵」醜聞。

中共的內外交困

羅援所言反映出中共內外交困的現狀。在內部，中共面臨著社會與政治的不穩定，對異議的打壓和言論自由的限制日益嚴重。外部，中共感受到來自國際社會的壓力，一些域外國家不斷挑戰中國的底線。這種內外交困使得中共更加強硬，企圖通過強勢言論來彰顯其在內外事務上的絕對掌控。

總結

羅援的歷史背景和中共的強硬態度共同描繪出一幅色彩鮮明的畫面。他作為一名曾經的戰爭逃兵，卻在當今高調呼籲武統台灣，暴露了中共色厲內荏的本質。而在這樣的背景下，國軍的角色變得至關重要，需要保護台灣的主權和領土完整，同時也要應對外來威脅，以確保台灣的穩定和發展。

（作者為軍事研究人員）

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