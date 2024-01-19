自由開講》中國科興疫苗停產：欺詐、行賄與後遺症

◎宮臨冬

北京科興，曾是中國最廣泛使用的滅活型COVID-19疫苗生產商，然而，近期宣布疫苗停產的消息引起極大關注。根據《香港01》、《大紀元》等媒體報導，科興公司停發疫情績效獎金，而流傳的「停發新冠項目績效工資方案」更凸顯了其停產的決定。這引發了網民對於「之前出的事找誰？」的質疑，揭露了中共在疫苗生產與管理上的不透明疑慮。

北京科興，曾是中國最廣泛使用的滅活型COVID-19疫苗生產商，然而，近期宣布疫苗停產的消息引起極大關注。（彭博）

疫苗背後的欺詐與行賄真相

有消息指出，科興新冠疫苗當初成功上市是透過對時任北京衛健委主任于魯明的行賄。這樣的不法手段讓不及格的疫苗得以流通，凸顯了中共在疫苗生產上的不正當手段。而于魯明因「嚴重違紀違法」而被逮捕，也讓人思考科興疫苗是否真的安全可靠。嚴格的法律追究是揭露背後欺詐行為的第一步，同時也是應對未來類似事件的有效手段。

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中共疫苗在國際間的形象動搖

科興生產的COVID-19疫苗曾是中國最廣泛使用的疫苗之一，甚至受到中國政府推動的全球援助。然而，其對病毒的防護能力經常受到質疑，甚至在中國境內也因副作用引發對該疫苗安全性的擔憂。中共在全球疫苗市場的形象受到動搖，必須進行全面檢討，以重新建立其在國際間的信任度。

疫苗後遺症引發恐慌

消息指出科興新冠疫苗的後遺症包括白血病、心梗塞、腦梗塞等，這令許多接種者感到害怕。一些中國網友紛紛分享親友因打科興疫苗而遭遇急性白血病的悲劇。這樣的恐慌和悲慟加劇了對科興疫苗的不信任感，也對中共的疫苗管理提出更為嚴格的質疑。

結語：揭開中共疫苗背後的黑幕

科興疫苗的停產不僅是對中共疫苗管理體制的一次重大挫敗，更是揭露了其在生產過程中的欺詐與不透明手段。中共必須正視國內外對其疫苗的質疑，進行全面檢討和改革，以確保公眾安全。這也提醒我們，在面對全球公共衛生危機時，透明度、負責任的政府管理至關重要，唯有如此，才能建立起社會對疫苗的信任與支持。

（中共研究人員）

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