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自由開講》諾魯斷交事件，強化2758決議無法決定台灣地位

2024/01/17 16:13

◎邱志偉

中國刻意選在賴清德當選總統後，馬上策動諾魯與我國斷交。其中諾魯政府特別提到，將依據聯合國《2758號決議》與我國政府結束邦交關係、並承認一個中國。而美方隨後強調，《2758號決議》並未提及台灣地位，不應當以此理由處理對台關係。雖然失去一個邦交國對台灣仍是打擊，但美方罕見以正式說明方式，強調《2758號決議》並未處理台灣地位，將有助於台灣未來向世界主張獨立自主的國際地位，對中國來說才是真正的噩夢。不只凸顯中國對台灣民主無知，更讓世人知道中國錯解聯合國的決議。

中國這次對台介選手段，顯然分為選前與選後各二套劇本。選前先以經濟恫嚇，對台灣部分產業進行打擊，又以資金資助等方式，試圖影響選舉資源，甚至以邀訪里長方式，希望能影響地方動員情形。而選後第一招，就是對邦交國下手，中國深知過去八年來蔡政府並不挖中國牆角，因此始終是中國片面干擾我國外交關係。故意在民進黨順利執政後，發動外交戰，試圖營造國際社會對台灣選舉結果不滿的氣氛，甚至妄圖干擾台灣經濟走向。值得注意的是，2002年7月21日陳水扁總統兼任黨主席就職當日，中國也曾發動諾魯對我國斷交，刻意羞辱陳總統。如今不過是老招重提，毫無新意。

然而事實是，這僅僅凸顯中國對台灣民主運作的無知。台灣人民正常行使投票權，選出親美遠中的候選人執政，中國就該尊重台灣的多數民意，應該要正視民進黨繼續執政的事實，而不是小動作來威脅恫嚇。當然，對未來賴清德新政府而言，這也是相當棘手的課題，不管賴清德做了什麼，中國都將以放大鏡檢視，兩岸關係將更為走鋼索，當然這片面改變兩岸現狀的源頭是中國絕非台灣。

且除了諾魯事件外，台灣的選舉結果出爐時，曾獲得日本首相、美國國務卿、英國外交大臣、菲律賓總統等國政要的恭賀，唯一不接受台灣選舉結果的就只有中國。而中國通常會對與我國斷交國的聲明字斟句酌，其中《2758號決議》尤其重要。因為中國也清楚，台灣地位並未在國際法有明確的處理，不管是《舊金山和約》、《2758號決議》都沒有在國際法上處理台灣地位。因此，中國越來越在意法律上要給台灣地位一個定調，自然會開始要求對方配合中國扭曲此決議。

圖為日前賴清德與蕭美琴於（13）日晚間接受巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）第一時間透過視訊表達恭賀。（民進黨提供）

不過，這其實是製造中國的大麻煩，因為縱使各國不贊成中國說法，也未必要高分貝反對，例如2007年聯合國秘書長潘基文錯引《2758號決議》，在各國私下抗議下而道歉。直到這次美國在臺協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）直接講明該決議無法決定台灣地位，美國國務院新聞稿也聲明美國支持各國與台灣擴大深化關係，均讓台灣主權地位變更加顯著。特別是讓美方再次說出「《2758號決議》並未提及台灣地位」的聲明，對我國未來的國際地位都有重大意義。

美國國務卿布林肯接受媒體專訪時，提到他相當讚賞台灣民主，也提到台灣經濟與半導體產業對世界的重要。中國把台灣視為禁臠，誤認全球只有中國能指點台灣。但實際上是，台灣對世界經濟有太重要的地位，民主制度與價值觀更符合全球主流國家的民意，正如布林肯所說，中國只會刺激到他們不想刺激到的人。未來，將會有更多國家支持台灣民主，也反對中國以《2758號決議》主張台灣國際地位。盼望中國及時修正路線，莫成世界孤兒。

（立法委員）

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