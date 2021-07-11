自由開講》去中國人命才算值錢？先放棄臺灣國籍吧！

日永

臺灣在5月份爆發新冠疫情後，引發各界人士抨擊政府防疫不力，更對政府不願進口陸製疫苗一事提出質疑，痛罵臺灣政府是「疫苗乞丐」。最近，臺灣公眾人物黃智賢女士以「在大陸，臺灣人的命才是命」為標題狠批執政黨為了意識形態草菅人命，除了不斷強調科興疫苗的好處，更認為大陸始終對臺灣同胞釋出「善意」，呼籲臺灣人應前往大陸施打疫苗，才能體會何謂人命「值錢」。

親中名嘴黃智賢。（翻攝自臉書）

姑且不論科興疫苗的防護力，中國對臺灣提供疫苗的行為看似一番好意，實則將疫苗作為「統戰」的政治工具。別忘了，中共至今仍然阻擋臺灣參與世界衛生大會，也威脅國際疫苗大廠不得向臺灣販售疫苗，更透過散播排山倒海的不實訊息打擊臺灣抗疫的士氣。筆者不敢想像，若我們接收了中國的疫苗會帶來甚麼後果，比較有可能的是，中共將利用提供疫苗的「恩情」作為統一臺灣的政治籌碼。

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中共的確成功減緩新冠肺炎疫情，但在防疫過程中使用的強硬手段涉及侵害人權之虞，而陸製疫苗的效力也不高，中國民眾更不得批判中共的防疫缺失；反觀臺灣政府的防疫工作接受全民監督，並在長時間努力之下爭取不少疫苗，疫情亦隨著適當的管制措施而逐漸緩解。我們真的值得為了快速獲得效力堪憂的陸製疫苗，而承受來自中共難以預料的政治風險嗎？倘若台灣民眾去了大陸接種疫苗後出現不適，在中國政府只在乎施打率高不高，又不允許人民爭取應有權益的情況下，真的能獲得妥善的照護嗎？

筆者認為，黃智賢的言論不但悖離現實，更嚴重打擊臺灣的防疫成果，遺憾的是，臺灣像黃女士秉持如此極端想法的人還不少。其實臺灣政府不會阻攔民眾去大陸施打疫苗，甚至要入籍中華人民共和國也可以，然而多數「黃女士們」往往在臺灣享受各項福利，甚至跟著施打台灣政府爭取到的疫苗，卻又散播攻擊臺灣、有利中共的荒唐言論，實在是居心叵測。筆者衷心希望「黃女士們」能自行放棄中華民國國籍以及在台灣享有的一切權利，並入籍成為中華人民共和國「居民」，徹底融入中國民眾的生活後，再來評比哪邊的人命「值錢」。

（教育人員）

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