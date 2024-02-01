自由廣場》香港擴大惡法 台灣人看清中共真面目？

◎ 馨娜

香港行政長官一月卅日宣布展開香港《基本法》第廿三條立法的公眾諮詢，二月廿八日結束。公布諮詢的文件共有九章，涵蓋叛國罪、煽動叛亂罪、竊取國家機密罪、危害國家安全的數位行為、外國干涉罪等。保安局局長介紹諮詢文件時，特別提及針對香港與台灣團體之間的聯繫，禁止政治性團體與外國或台灣的政治組織聯繫。

《基本法》第廿三條羅列的罪名明顯在鞏固中共政權的穩定性，立法打壓二○一九年香港反送中運動後的黨羽，清除香港對自身民主自由捍衛的最後一絲微弱聲音。在香港現今對政治噤若寒蟬的社會氛圍下，法條通過是必然，香港中國化已是大勢所趨，一國兩制名存實亡。

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台灣作為華人社會寶貴的民主自由燈塔，需要看清香港正在發生的事，一國兩制是騙取台灣的口號，共產黨對權力有著病態式的著魔，為了達成權力的終極目的，共產黨統戰台灣無所不在，從和你交朋友做起，投台灣人所好，談論食衣住行宗教娛樂，廣發抖音影片、滲透Youtube節目。台灣人需要明辨這些包裹在交朋友笑料後面的毒衣：是要換取你對共產黨政權的臣服。

且共產黨的統戰已不侷限於市井小民的流行娛樂：二○二三年十二月廿五日中國社會科學院台灣研究所創辦的首份的涉台英文學術期刊《中國台灣研究》季刊已在北京創刊發行，內容不侷限兩岸關係，涵蓋台灣政治、經濟、社會、文化等研究，中共已全面升級統戰層級到國際層面，從學術圈發動對台灣的國際話語爭奪權，欲效法俄羅斯攻打烏克蘭對國際媒體的論述，台灣不可不慎。

「今日香港，明日台灣」的口號不該被遺忘，期盼更多台灣人覺醒看清共產黨的真面目，捍衛你我可以繼續自由發聲的權利。

（作者從事國外業務）

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