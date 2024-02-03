自由開講》柯主席在立法院院長選舉前的暗盤談判

劉熙明

立法院正副院長選舉落幕，但民眾黨柯文哲主席與民進黨高層在投票前夕透過醫界大老陳永興醫師談判支持黃珊珊擔任立法院長或前立法院長游錫堃連任的何方主動的爭議，局外人霧裡看花。

國會三黨不過半，八席立委的民眾黨有了喊價的空間，初試啼聲的民眾黨果然在首役的立會龍頭選舉展現了支持國民黨的實力。但選前各方詭譎多變的角力，充滿了不確定。對綠營而言，當然希望游正，民眾黨候選人為副。但為了國家門面，有些綠營人士願意妥協讓給民眾黨立委擔任院長，然而，此想法只侷限於部分，民進黨並無此方面的討論，以民進黨立委而言，自始至終就是投游的指令。

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國會三黨不過半，八席立委的民眾黨有了喊價的空間，初試啼聲的民眾黨果然在首役的立會龍頭選舉展現了支持國民黨的實力。（本報資料照）

因此，陳永興醫師基於好意，中介探詢雙方意願。以民進黨的立場言，不可能在談判前的前奏條件，自行繳械支持黃珊珊，至少也要先喊價游正，如果談判過程沒有先提出游珊配，保證民進黨高層會被罵爆。何況以民進黨立委的立場，如果要支持黃珊珊，也要開黨團大會，屆時肯定又是爭議不斷。

目前逐漸浮出的真相是，以陳永興醫師的說法，民進黨賴清德主席有提出「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」賴清德主席的這個次要條件妥協立場，也反應了綠營內部部分意見。但此可能的妥協立場被民眾黨立院黨團以蔡奇昌是新潮流系而否決，雙方透過陳醫師試探底線的談判破局。

目前柯主席以民事提告民進黨發言人吳崢，但柯主席至今並沒有反駁或控告陳永興醫師的說法，由此可知，陳永興醫師提到的雙方談判與談判底線確有其事。陳永興醫師好意中介綠白合的民進黨是否支持黃珊珊擔任立法院院長談判，柯主席對此事在意他自認被動回覆條件被民進黨說成主動，此讓各界誤認柯搞秘密談判，也違反民眾黨總召黃國昌委員的公開透明原則，期待此民事提告能夠釐清真相。

（國立台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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