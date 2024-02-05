自由開講》民眾黨的「變」與「騙」

◎顏允聖

立法院院長之爭終告落幕，不論新任韓院長過去行事作風爭議與否，但經由民主制度所產生的結果，人民欣然接受。近日，卻爆發綠白私下磋商衍生「電話門」之疑義，從立委龍頭之爭、某委員因印泥沾染選票成廢票、綠白合羅生門等爭議，著實讓人擔憂，未來立法院在開議後，民眾黨與柯主席還有多少鬧劇要上演在國人眼前。

猶記總統大選時，在馬前總統的見證下，國民黨與民眾黨達成共識，並同意以民調的方式決定總統人選；孰料，因柯文哲不滿民調數據及統計誤差，日後與郭台銘、侯友宜在君悅飯店公開會談，最終不歡而散。「藍白合」演成「藍白拖」大戲，就此落幕。其實，柯文哲在其台北市長任內舉辦雙城論壇時，拋出「兩岸一家親」之論述，引起社會輿論撻伐。競選總統期間，甚至表示他自己的底色沒有改變，仍然是「綠」底的。難怪前國民黨副總統候選人趙少康公開表示「柯文哲本身就是變來變去，也見怪不怪」。

請繼續往下閱讀...

猶記總統大選時，在馬前總統的見證下，國民黨與民眾黨達成共識，並同意以民調的方式決定總統人選；孰料，因柯文哲不滿民調數據及統計誤差，日後與郭台銘、侯友宜在君悅飯店公開會談，最終不歡而散。（資料照）

再由立法院正副院長選舉觀之，在三黨不過半情勢下，國民黨與民進黨力爭立法院院長之位；此際，民眾黨旋即邀請藍綠兩黨立法院長、副院長候選人到其黨團說明對未來國會改革的構想與計畫。在藍、綠兩黨陸續拜會後，記者詢問民眾黨立委黃國昌，對於會後想跟藍還是綠合作時回答，兩場會談氣氛非常融洽，對於國會未來運作順暢都有正面積極的意義。在與游錫堃前院長見面後，更稱讚其過去對台灣推動民主的努力，是有目共睹的。怎知，柯主席逕自宣布，將推舉黃珊珊為立院院長候選人。此舉已讓資深媒體人黃智賢發文痛批，民眾黨是「自私的黨」，挑撥藍綠，只求其政黨利益。也難怪民進黨黨團總召柯建銘會大酸民眾黨「天天在騙」。

當民進黨主席賴清德殷切期盼民眾黨在第二輪投票給最好的人選時，民眾黨無視人民對其賦予高度期待，竟以棄權的方式，恣意放棄手中神聖的投票權，讓人無法理解到底將國家、人民利益視為何物？政黨或政治人物如違背誠信，企圖欺騙愚弄民意，形同江湖郎中只想憑藉舌燦蓮花的巧嘴和瞞天過海的騙術混跡於社會，相信台灣人民有智慧看清這些假面政客。

民眾黨自詡為「國會新政治」，說要扮演國會改革的力量，但在立院龍頭兩輪投票中，卻只投了第一輪，並在第二輪恣意放棄手中神聖的投票權，讓人無法理解到底將國家、人民利益視為何物？（資料照）

（政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法