自由開講》柯文哲的盤算卻是台灣人惡夢的開始

◎陳啟濃

民眾黨這次在立法院院長副院長的選舉，選擇採用宣示性的第一輪參選，卻在第二輪的選舉缺席。這樣的戰略可稱為向選民表達「實現政黨制」的退縮方式的問政，表面上雖然不選擇跟兩大黨妥協合作，實則暗助國民黨韓江順利取得院長副院長位子。所以自以為聰明，卻會讓選民唾棄，沒有立場沒有說明，縮頭烏龜的政黨風格。

雖然推出人選，但卻促成「韓江配」的組合，民眾黨該好好跟選民交代，支持國民黨的立場何在，有關於暗助韓國瑜擔任立法院長，到底是認同韓國瑜哪方面的特質，可以接受他來擔任台灣國會議長的職位。民眾黨可不能只搬出「本黨努力過了，但人數太少」這樣的卸責說法。

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柯文哲選舉過程親自坐鎮立法院，無非是要督軍黨籍立委要貫徹黨意，顯示出民眾黨的獨立風骨。全國民眾最關心的是韓國瑜會不會當選立法院院長，這還真是關乎立法院的國際形象。因為韓國瑜當年擔任立法委員曾經出拳毆打時任立委的陳水扁前總統，根據資料顯示他還曾經好幾個會期都沒有到立法院開會。

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

像這樣的暴力怠惰的民意代表，本來連繼續當立法委員的條件都沒有，因為按照他參選總統只得到38%票數來看，他可能連參選區域立委都選不上。國民黨為了爭取軍系以及深藍的選票，所以將韓國瑜列為不分區第一名，就是為了要選立法院長。由於民眾黨的機巧卸責，今後台灣將要面對一個暴力怠惰的立法院長。

柯文哲不在乎台灣的國會能否運作順暢，更不在乎立法院的國際形象，只在乎能否實現他個人的膽識與氣魄，把目標放在四年後的大位。民眾黨這次在院長副院長選舉等同是魁儡，沒有政治理想與核心價值，這一次立院選舉，柯文哲放任國民黨坐大，自以為全盤掌握黨團運作，卻將會是選民對民眾黨認同瓦解的開始。

（文字工作者）

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