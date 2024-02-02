健康醫療網》【懶人包】家具、危險物品如何清運？時間、重點、違規罰鍰一次看

民眾如有清運廢棄大型家具需求，可撥打專線或各區清潔隊預約清運，功能良好之家具也可媒合提供給弱勢家庭。

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大掃除若有大型家具如何處理？新北市政府環境保護局表示，民眾如有清運廢棄大型家具需求，可撥打專線或各區清潔隊預約清運，功能良好之家具也可媒合提供給弱勢家庭。須注意，若隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，將移送檢警偵辦。

過年垃圾收運規畫 除夕傍晚6時停收

龍年即將到來，新北市環保局公布過年期間的垃圾收運規畫，呼籲民眾提前開始除舊布新大掃除。113年2月7日為小年夜前1天，適逢週三原為清潔隊例休，但為服務民眾，清潔隊員特別加班收運，2月8日為小年夜也照常收運，2月9日除夕當天，則自上午提前收運至傍晚6時止。2月10日至12日為初一至初三停止收運，2月13日初四恢復正常垃圾收運。

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過往年前廢棄大型家具及垃圾收運量都較平常日大幅增加，為分散清潔隊員收運垃圾以及焚化爐處理垃圾的負荷，環保局提醒民眾即日起就可開始大掃除，勿集中在過年前幾日才開始整理。

▲113年過年期間垃圾清運時程表。（新北市政府環保局提供）廢棄大家具 0800-010-857鈴一鈴幫我清

大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，並請提前預約登記以利安排於過年前清運；2月3日至2月9日將僅受理預約過年後之清運。

清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，也嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入。依「廢棄物清理法」規定，隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，將移送檢警偵辦。

如家中整理出不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，亦歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭，詳情請至「幸福小站」餘裕物資媒合平台查詢與登錄（網址http://libahac.ntpc.gov.tw）。

▲有清運廢棄大型家具需求，可撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線。（資料照／環境部提供）

過年哪裡可丟垃圾？ 71處定點一次看

另外，因考量年假停收期間民眾仍有倒垃圾需求，新北市特別設置71處定點收運垃圾，詳細地址及開放時段請至「新北樂圾車」網站（https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/）查詢。如欲前往定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器，亦會機動巡查取締，一旦查獲破壞環境衛生者，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處新臺幣6千元罰鍰。

垃圾分3類 危險物品不可丟垃圾車

環保局強調，垃圾應依規定區分一般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋中丟入垃圾車。尤其危險物品務必妥適處理，且勿丟垃圾車中，以免在密閉的車斗內，經擠壓、摩擦產生火花而爆炸，造成第一線收運人員及後端處理廠人員受傷。舉例如下：

高壓噴霧瓶罐

造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等，如未使用完，應排空後，單獨交付資源回收車。

電池電源

行動電源與乾電池應單獨資源回收，不可丟入垃圾車。

粉類調味料

奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收。

拜拜用品

金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

其餘各類物品之處理及交付方式詳情請至「回收物品易查通」（https://recycled.ntpc.tw/Article/Page/16）查詢。

環保局最後補充，即使政風單位宣導多年，仍有民眾習慣於年節以致贈禮品或紅包的方式表達對清潔隊員的感謝之意，特別提醒民眾，勿贈禮或紅包予清潔隊員，倒垃圾時只要以微笑或說聲感謝，隊員們就能感受到心意，也能安心執勤，不誤觸法網。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導【懶人包】家具、危險物品如何清運？時間、重點、違規罰鍰一次看

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