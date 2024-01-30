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健康醫療網》27歲男「不安全性行為」染菜花！醫籲這樣做防病上身

尖性濕疣俗稱為菜花，是由致病菌種第6型或第11型人類乳突病毒引起的表皮腫瘤樣增生，主要經由性行為傳染，但也有因生產或外在環境導致的垂直感染及間接感染的機率。
健康醫療網

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2024/01/30 15:52

27歲的陳先生經常前往三溫暖場域，多次發生不安全性行為，兩個月前突然發現肛門出現如花椰菜狀的許多細小突起，轉診至感染科門診。經由視診及抽血檢查，診斷為「尖性濕疣合併淋病感染」，經醫師給予三週抗病毒藥物治療並追蹤觀察三個月後，現已完全恢復。

尖性濕疣俗稱菜花　肛門、口腔、舌頭都可能出現

台北慈濟醫院感染科醫師蘇迎士表示，尖性濕疣俗稱為菜花，是由致病菌種第6型或第11型人類乳突病毒引起的表皮腫瘤樣增生，主要經由性行為傳染，但也有因生產或外在環境導致的垂直感染及間接感染的機率。尖性濕疣的潛伏期較長，病程表現多是在性接觸三至四個月後生殖器官出現花椰菜狀病灶，由於性行為形式多樣，尖性濕疣可能感染肛門、口腔、舌頭和咽喉等部位，引發吞嚥困難、聲音沙啞等症狀，在男性尿道則會使尿流側流。

不安全性行為當心　嚴重恐癌化

根據台灣癌症基金會的數據，台灣男性尖性濕疣感染率為1.95％，女性則為0.78％，不論性向，凡是進行不安全性行為或有多重性伴侶的族群都容易受到感染，且可能同時感染梅毒、淋病等性傳播疾病。蘇迎士提醒，如果不早期以疫苗預防，尖性濕疣不僅會影響免疫力較低的人群，也可能會有鼻咽癌、陰莖癌、子宮頸癌、直腸癌等癌化病變，平均機率是一般人的九倍之多。

根據台灣癌症基金會的數據，台灣男性尖性濕疣感染率為1.95％，女性則為0.78％，不論性向，凡是進行不安全性行為或有多重性伴侶的族群都容易受到感染，且可能同時感染梅毒、淋病等性傳播疾病。（https://www.freepik.com/）

藥物及電燒、冷凍治療及手術　同時留意癌變可能性　

尖性濕疣通常以視診為主要診斷方式，若病灶過於嚴重則需要進行病理切片以確認是否癌變。治療方式包括局部藥物、電燒、冷凍治療及手術，蘇迎士醫師指出，臨床主要使用抗病毒物質藥物，目標是抑制細胞分裂，防止病灶擴大，可由患者自行使用，但此類藥物兼具燒灼及腐蝕特性，有可能造成皮膚疼痛。

另外電燒、冷凍或手術，則適用於病灶較廣泛且嚴重的患者，一般會由大腸直腸外科、整形外科進行治療。藥物治療的預後效果視病人免疫力而定，且有一定復發風險，通常在治療後的半年內會有三至四成的復發率，須避免危險性行為。

施打人類乳突病毒疫苗　降低感染機率

預防尤其重要，蘇迎士提醒，美國疾病管制中心於2019年提出建議，26歲以下無論男女都應施打人類乳突病毒疫苗，以有效預防感染尖性濕疣，26歲至45歲以上未接種疫苗的成年人也可以與醫師討論後接種。此外，安全性行為與固定性伴侶都是保護自己也保護他人的作法，能夠降低一定比例的罹病率。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 27歲男「不安全性行為」染菜花！醫籲這樣做防病上身

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