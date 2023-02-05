健康醫療網》日本高中生惡搞壽司郎 醫提醒：口腔細菌多達數百種

日本高中生在壽司郎舔醬油瓶、口水抹壽司的影片，引發外界撻伐，更導致壽司郎損失近170億日幣（相當於新台幣39億元）！對於此行為的衛生隱憂，新光醫院家庭醫學科醫師柳朋馳提醒，人類口腔裡高達數百種細菌，一般民眾若誤食他人口水雖不至於致病，但若是小孩或老人等免疫力低下族群，可能會有腸胃道問題。

日本高中生在壽司郎舔醬油瓶、口水抹壽司的影片，引發外界撻伐，更導致壽司郎損失近170億日幣（相當於新台幣39億元）！（圖擷自推特）

一名17歲的日本高中生到壽司郎，不僅猛舔公用醬油瓶，甚至將自己的口水沾附轉盤上的壽司，還向鏡頭豎起大拇指。此影片在網路上大量轉傳，導致壽司郎生意暴跌，股票市值蒸發170億日幣。壽司郎堅決要求索賠經濟損失，高中生的父母也趕緊帶著兒子向業者賠罪。

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對於用嘴舔公用醬油瓶，柳朋馳表示，口腔裡高達數百種細菌，包括縮桿菌、大腸桿菌、乳酸菌、鏈球菌等，都是口腔裡的常在菌，當碰到醬油瓶等物品後，在細菌適宜生長的溫度與環境中就會容易滋長。

此行為不僅會破壞醬油瓶口的乾淨度，影響醬油倒出時夾雜菌落的發生，而且醬油本身也容易變質。一般民眾若不慎吃下肚，雖不至於引發重大疾病或致死，但若是小朋友、老人、或是口腔已有感染的患者，就可能會有腸胃道症狀或是侵襲性感染的問題。

共食也須注意衛生問題

柳朋馳進一步說明，用嘴舔公用醬油瓶，有點類似華人飲食圈共食，以及韓國人醬料回沾的習慣，有些人喜歡在吃火鍋時把筷子放進鍋內夾料，湯匙筷子頻繁接觸，可能引起幽門桿菌、A型肝炎、B型肝炎傳染。

至於該高中生行為脫序，甚至與朋友拍成影片上傳網路，柳朋馳表示，這個年紀喜歡挑戰規矩、故意宣揚自己很「勇敢」，屬於自戀型人格，也就是網路俗稱的「中二病」，未必是顯著性的精神疾病，但如果有反社會人格，就可能需要合併精神介入治療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 日本高中生惡搞壽司郎 醫提醒：口腔細菌多達數百種

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