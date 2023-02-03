健康醫療網》非天然ａ尚好！醫師警告：植物「1成分」恐誘發皮膚炎

化粧品要宣稱添加「天然成分」，需符合法規要求；且並非添加「天然成分」的產品就一定是高品質產品！

俗語說「天然ㄟ尚好」，但若用在化粧品上，那可就不一定了！皮膚科醫師表示，大家須破除「全天然」的迷思，其實天然成分可能也非都適合每個人，因此務必挑選最適合自己的化粧產品。

俗語說「天然ㄟ尚好」，但若用在化粧品上，那可就不一定了！（網路）

全天然很難！ 部分植物「光敏感性」恐致皮膚過敏

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皮膚科醫師林昀萱說明，化粧品在製造時通常不會只使用一種成分，而是會依照製程與成品需求，配合使用溶劑、界面活性劑等，才能做出最終成品。為了避免產品發霉、變質，常會會添加防腐劑來維持產品的安定性。因此除非是把花草葉片直接搗爛敷在臉上，否則「全天然」的訴求很難達成。

此外，並非天然成分就不會對皮膚產生問題！林昀萱醫師說，有些植物成分有「光敏感性」，若使用到這類成分後直接曬到太陽，就可能導致過敏、皮膚炎的症狀產生，這類成分較常見的有檸檬、萊姆、佛手柑、芹菜等。

「天然成分」有規範 需提相關證明

目前我國法規對於「天然成分」的定義有明確規範，依照「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」，若使用直接來自植物、動物、礦物等並未添加其他非天然成分，且製造過程未有顯著改變本質，或除去部分成分；或使用來自植物、動物或礦物等天然來源，成分的製程經過國內、外驗證機構驗證，或符合國際標準化組織（ISO）規範，並提出證明文件者，才可稱為天然成分。如果不符前述條件，卻自稱成分天然者，則涉及誇大不實的廣告。

初次應小範圍測試 安全無虞再擴大使用

化粧品因含有多種成分，在診治時難以直接確認是哪一種成分引起皮膚不適，因此民眾使用新產品時應先少量用在脖子接近臉的地方，或是手腕內側做小範圍測試，確認不會過敏，再大範圍使用。林昀萱強調，挑選產品時，不要抱持天然迷思，應以產品安全為優先。

食藥署也提醒，化粧品要宣稱添加「天然成分」，需符合法規要求；且並非添加「天然成分」的產品就一定是高品質產品！在挑選化粧品時，須仔細閱讀標示與成分內容，避免購買來路不明或過於誇大宣稱與效果的產品，以確保自身權益。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 非天然ａ尚好！醫師警告：植物「1成分」恐誘發皮膚炎

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