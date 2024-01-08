健康醫療網》飛機起火逃生分秒必爭！醫示警「這些毛」燒掉灼傷快就醫

機艙起火逃生比一般火場逃生更狹窄困難，民眾應盡速趴地前往出口，否則恐錯失黃金逃生時間。脫困後也須留意「眉毛、睫毛、鼻毛」是否仍在，一旦燒掉恐代表呼吸道灼傷，務必盡速就醫治療。

日本東京羽田機場2日發生海上保安廳飛機與日本航空公司（JAL，簡稱日航）擦撞事故，釀成5死。台北榮民總醫院急診部災難醫學科主任黃獻皞提醒，機艙起火逃生比一般火場逃生更狹窄困難，民眾應盡速趴地前往出口，否則恐錯失黃金逃生時間。脫困後也須留意「眉毛、睫毛、鼻毛」是否仍在，一旦燒掉恐代表呼吸道灼傷，務必盡速就醫治療。

日本東京羽田機場2日發生海上保安廳飛機與日本航空公司（JAL，簡稱日航）擦撞事故，釀成5死。（歐新社）

日航逃生關鍵18分鐘！ 空服員機警開門

日本放送協會（NHK）報導，日航516班機飛機停止後，多位空服員已確認機體起火，這時機艙內開始煙霧瀰漫。當時機上總共有9名空服員，最高階的空服員向駕駛艙報告發生火災，並自行判斷開門逃生。

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這架日航客機總共有8個緊急出口，經過緊急疏散，機長確認全員從逃生門滑梯滑下抵達地面，機組人員包含乘客共379人僅花18分鐘就平安逃出。然而，海保廳飛機有5人身亡，機長則受重傷。

逃生成功關鍵：別帶包包＋趴低迅速疏散

根據外媒報導，英國航空諮詢機構「Ascend by Cirium」安全總監海斯（Paul Hayes）指出，在飛機疏散期間拿手提行李，會存在逃生風險。根據日航事故現場畫面看來，似乎沒有人帶著隨身行李逃生。海斯認為：「機組人員一定做得非常出色，所有乘客都逃生了，真是個奇蹟。」

黃獻皞表示，火災現場分秒必爭，在沒有電燈的情況下，機艙裡面都是暗的，除非是腳下的隨身包包拎了就走，否則站起來拿取頭上的行李，這本身就是一個高風險的行為，因為上方充滿熱空氣，且煙霧濃密，恐造成缺氧與嗆傷，「來不及了，火燒的速度非常的快，而且爬出來也要幾秒鐘，這是在跑百米競賽的！」

他說明，機艙起火時的逃生與急救，比一般火場事故更狹窄困難，此時機艙內已充滿煙氣，「煙會往上竄，乾淨的空氣在下面，熱空氣會往上。在火災現場除了怕窒息、燒傷，還有怕灼熱空氣會燒到呼吸道，一旦吸進呼吸道的話，恐會造成死亡。」建議民眾趕快趴在地上尋找出口逃生，跟一般火災逃生同樣原則應對，千萬別站起來，因為火場的濃煙足以致人於死。

脫困別鬆懈 醫示警：注意眉毛是否燒掉

脫困後也別鬆懈，黃獻皞舉例：「像八仙塵暴現場全部都是熱空氣，那時候患者送到醫院來，有些年輕人講話都還好好的，但臉部的眉毛、睫毛已經燒掉不見了，嘴巴、鼻子裡面也有粉塵，我們就開始預防性插管。否則等到喘到不行的時候再插管，已經找不到呼吸道了，氣管絕對是灼傷！」

他最後提醒，民眾從火場逃生後，若發現「眉毛、睫毛、鼻毛」已燒掉，或是鼻腔、嘴巴裡有黑色煙塵，代表人已吸入熱空氣，恐會灼傷喉嚨、呼吸道，建議盡速就醫治療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 飛機起火逃生分秒必爭！醫示警「這些毛」燒掉灼傷快就醫

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