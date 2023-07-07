晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》洪曉蕾疑因扁桃腺發炎插管急救 醫師曝「這情況」恐致命確實有插管可能

近日名模洪曉蕾傳出在西班牙旅遊時，疑似突然因扁桃腺發炎嚴重，必須插管的消息。耳鼻喉科醫師表示，如果是扁桃腺旁化膿症或深層頸部感染，確實是有可能需要插管！
健康醫療網

健康醫療網

2023/07/07 10:28

扁桃腺發炎是許多民眾都曾有過的經驗，通常經過醫師診斷，依照醫囑按時服藥後症狀就可以獲得緩解。不過，名模洪曉蕾卻傳出在西班牙旅遊時，疑似突然因為扁桃腺發炎嚴重，必須插管的消息。耳鼻喉科診所醫師張益豪表示，如果是扁桃腺旁化膿症或深層頸部感染，確實是有可能需要插管。

名模洪曉蕾近日傳出在西班牙旅遊時，疑似突然因為扁桃腺發炎嚴重，必須插管急救。（資料照）

名模洪曉蕾緊急插管　疑似因扁桃腺發炎嚴重

根據《鏡週刊》報導指出，47歲的名模洪曉蕾在西班牙緊急插管，四處尋求協助，醫院急診處醫師表示，洪曉蕾因扁桃腺發炎嚴重，必須插管提供氧氣並舒眠以避免疼痛不適，可能需要2到7天才能恢復，目前病情尚穩定，仍須靠呼吸器維持呼吸。

報導也指出，醫生建議先讓洪曉蕾休息一天，再看後續病情發展評估處置。此外，前夫王世鈞（改名王世騰）接獲消息後，也立刻從台灣飛去西班牙，已於3日下午抵達馬德里，照料兒子和前妻。

扁桃腺「這情況」有致命可能　勿輕忽喉嚨痛等症狀

扁桃腺位於喉嚨後端，是人體免疫防禦系統中的其中一部份，由於腺體常有不規則凹陷，容易成為病毒、細菌等的溫床，會造成發炎反應並產生喉嚨痛、吞嚥困難、聲音沙啞、發燒等症狀。

一般扁桃腺發炎透過藥物治療就可獲得改善，不過為什麼名模洪曉蕾卻因為扁桃腺發炎而需要插管治療呢？張益豪醫師提到，單純扁桃腺發炎需要插管的比例其實很少見，不過如果是「扁桃腺旁化膿症」或「深層頸部感染」造成整個呼吸道腫脹、阻塞呼吸道時，確實是有可能需要插管。

張益豪醫師表示，有部分文獻指出，如果是深層頸部感染，可能有1／2的人會有死亡的狀況出現，所以確實是蠻嚴重的。因此，民眾若有喉嚨痛、吞嚥困難等相關症狀千萬別輕忽，應及早就醫，在經過醫師評估診斷後進行治療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 洪曉蕾疑因扁桃腺發炎插管急救　醫師曝「這情況」恐致命確實有插管可能

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書